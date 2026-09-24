Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda hızla yayılan istifa iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla noktayı koydu. Bakan Şimşek, görevini sürdürdüğünü belirterek, ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Açıklamanın ardından ekonomi çevreleri ve hükümet kanadından da peş peşe değerlendirmeler geldi.

Ekonomi gündeminde gün boyunca en çok konuşulan başlıklardan biri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden ayrılacağı yönündeki iddialar oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan söylentiler üzerine gözler Bakan Şimşek'e çevrilirken, beklenen açıklama doğrudan kendisinden geldi.

Şimşek: “İstifa iddiaları doğru değil”

Bakan Mehmet Şimşek, yaptığı kısa ancak net açıklamada, istifa ettiği yönündeki haberleri reddetti.

“İstifa ettiğime yönelik iddialar asılsızdır.”

Şimşek'in bu açıklamasıyla birlikte, görevine devam ettiği resmen teyit edilmiş oldu.

İddialar nasıl gündeme geldi?

Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında ve çeşitli platformlarda Mehmet Şimşek'in görevinden ayrıldığı ya da ayrılacağı yönünde paylaşımlar yapıldı. Özellikle ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği bu iddialar, yatırımcılar arasında da merak konusu oldu.

Ancak resmi makamlardan gelen açıklamalar sonrasında söz konusu paylaşımların doğrulanmadığı ortaya çıktı.

Hükümet kanadından “görev devam ediyor” mesajı

Bakan Şimşek'in açıklamasının ardından hükümet çevrelerinden de ekonomi yönetiminde herhangi bir değişiklik bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldı. Yapılan açıklamalarda, ekonomi programının planlandığı şekilde sürdüğü ve mevcut yönetimin görevine devam ettiği mesajı öne çıktı.

Piyasalar yakından izledi

Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimindeki rolü nedeniyle istifa iddiaları finans çevrelerinde de yakından takip edildi. Uzmanlar, bu tür doğrulanmamış haberlerin özellikle piyasaların açık olduğu dönemlerde bilgi kirliliğine neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Bakanın doğrudan yaptığı açıklamanın ardından belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalktı.

Gözler ekonomi programında

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Bakan Şimşek'in yaptığı açıklama, ekonomi yönetiminde görev değişikliği yaşandığı yönündeki iddiaları şimdilik gündemden düşürdü.