İzmit Belediyesi, Ukrayna maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı'nı Cephanelik Spor Tesisleri'nde ağırladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, farklı branşlardaki sporculara ve milli takımlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde Ukrayna ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını İzmit Belediyesinin Cephanelik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Milli takım, Teknik Direktör Laurent Boulet, Back Coach Yasin Bakar, Forward Coach Ahmet Eren Kılıç, Asistan Coach Yasir Akbaş ve Genel Menajer Ferhat Fidan eşliğinde antrenman yaptı. Cephanelik Spor Tesisleri, milli takımın karşılaşma öncesindeki hazırlık sürecine ev sahipliği yaparak sporcuların çalışmalarını gerçekleştirmesine olanak sağladı.

İZMİT KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR

İzmit'in milli takımın önemli bir uluslararası müsabaka öncesindeki hazırlıklarına ev sahipliği yapması, kentin spor alanındaki ev sahipliği rolünü de bir kez daha ortaya koydu. İzmit Belediyesi, sahip olduğu spor tesisleriyle farklı branşlardaki sporcuların ve milli takımların hazırlık süreçlerine katkı sunmaya devam ediyor.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi kapsamında 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Moldova'daki Dinamo Stadyumu'nda saat 14.00'te oynanacak mücadelede milliler, organizasyondaki önemli karşılaşmalarından birine çıkacak.

Teknik Direktör Laurent Boulet antrenman sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 'Rakibimiz Ukrayna deneyimli bir takım. O yüzden ilk maçımızda biraz hüsrana uğradık ama bu maça daha iyi çalıştık. Bu maçta daha iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Burada sıkıntısız, yoğun bir süreç yaşıyoruz, tesisler oldukça yeterli ve güzel' dedi.