TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde sahasında Pizzabulls Bordo Bandırma'yı konuk edecek. 25 Eylül Cuma günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak yeni sezonun açılış maçı saat 19.00'da başlayacak.
BURSA (İGFA)- TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu açılış haftasında evinde Pizzabulls Bordo Bandırma ile karşı karşıya gelecek.
Başantrenör Massimo Cancellieri yönetimindeki ilk resmi maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Mavi Yeşilliler, taraftarının desteğiyle sezona kazanarak başlamak isterken, Bursa ekibi yeni sezonun ilk maçında basketbol severlerin desteğini bekliyor.
25 Eylül Cuma günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 1. hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.