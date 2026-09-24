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25 Eylül Cuma günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 1. hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

BURSA (İGFA)- TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu açılış haftasında evinde Pizzabulls Bordo Bandırma ile karşı karşıya gelecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde sahasında Pizzabulls Bordo Bandırma'yı konuk edecek. 25 Eylül Cuma günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak yeni sezonun açılış maçı saat 19.00'da başlayacak.

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