Şehmus EDİS (MARDİN İGFA) - Üç ayrı etaptan oluşan zorlu lig maratonunda girdiği tüm grupları lider tamamlayan Mardin futbol takımı, kırılması güç bir istikrara imza attı. Erzincan'da düzenlenen Türkiye Finalleri'ne de taşıyan Mardin, 81 il arasından sıyrılarak Türkiye ikinciliğini kürsüye taşıdı.

ANTRENÖR ERHAN KALKAN: 'ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Erzincan'daki finallerin ardından değerlendirmelerde bulunan Mardin Futbol Takımı Antrenörü Erhan Kalkan, zorlu mücadelenin ardından gelen dereceyi şu sözlerle ifade etti: 'Mardin olarak Erzincan'da düzenlenen Türkiye Finalleri'nde de üstün mücadelemizi sürdürdük ve 81 il arasından Türkiye ikinciliği elde ettik. Bu büyük başarıda emeği, azmi ve mücadelesiyle bizleri gururlandıran tüm sporcu çocuklarımızı gönülden kutluyorum.

Mardin'in çocukları, Türkiye'nin gururu oldular. Bizlere başından sonuna kadar destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.'

Mardin kulüp yöneticileri ise Saha içinde ve dışında gösterdikleri centilmence mücadele ve azimle Mardin'i gururlandıran genç yeteneklerimizi ve teknik ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.' ifadelerini kullandı.