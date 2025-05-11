Kumluca Toptaş Spor altyapı oyuncuları, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen 8, 10 ve 12 yaş gruplarındaki Lefkoşa Kaptan Erbay Spor Kulübü öğrencileriyle Toptaş Stadı’nda dostluk maçı gerçekleştirdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Sporun birleştirici gücünün hissedildiği etkinlikte, genç yetenekler hem sahada hünerlerini sergiledi hem de kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Maça Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçe protokolü, vatandaşlar ve basın mensupları katılım sağladı. izleyiciler arasında heyecanlı anlar yaşanırken, minik futbolcuların centilmence mücadelesi de izleyenlerden tam not aldı.

İki takım oyuncularına günün anısına madalyalar takdim edildi. Maçın kazananı ise dostluk oldu.

Hem KKTC’den gelen minikler hem de Kumluca Toptaş Spor sporcuları, sahadaki performanslarıyla beğeni topladı.