Antalya Büyükşehir Belediyesi, 26 Eylül Cumartesi günü 57 yıl sonra yeniden düzenlenecek olan ve 84 sporcunun katılacağı Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 21 sporcu ile Er Meydanı'nda olacak.

8 başpehlivanın sahada olacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Büyükşehir'in 3 başpehlivanı şampiyonluk için mücadele edecek.

ANTALYA (İGFA) - Ata sporu yağlı güreşte yetiştirdiği sporcular ile Türkiye'nin en büyük kulüplerinde biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 21 sporcusu ile mücadele edecek.

26 Eylül Cumartesi günü 57 yıl sonra yeniden düzenlenecek olan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na toplamda 84 sporcu katılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek güreşlerde sahada olacak 84 sporcudan 21'i Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları arasında yer alıyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde elde edilen derecelere göre her boydan 8 sporcu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Er Meydanı'nda olacak.

BÜYÜKŞEHİR SPORCULARI HER BOYDA SAHADA

8 başpehlivanın mücadelede etme hakkı kazandığı güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcularından 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş, başpehlivanlık 3.'sü Mustafa Taş ve CW Enerji Ligi başaltı birinci olarak başpehlivanlığa yükselen Yusuf İslam Taş yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Adil Kıvrak, Hüseyin Coşkun başaltı boyunda, büyük ortada Muhammet Ocak, Erol Bursa ve Caner Arslan yer alıyor. Küçük orta boyunda ise Üzeyir Büyükbıcak, Orhan Gezer, Mertcan Damatoğlu, küçük orta küçük boyda Ebul Faruk Çakır, Beytullah Sarı, Oğulcan Yurdagül, deste büyük de Kadir Eren Atlı, Can Ergen, deste orta boyda Mehmet Başkan Bozkurt, ayak boyunda İbrahim Armutlu, Ömer Öncü, Emirhan Yüksel ve tozkoparan da ise Bayram Ala yer alıyor.

BAŞPEHLİVANLIĞI KAZANMAK İSTİYORUZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de 'Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek sporcuları gönülden kutluyorum' diyerek, '57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Er Meydanı'nda yer alacak tüm pehlivanlara başarılar dilerim. Büyükşehir Belediyemiz 21 sporcu gibi yüksek bir başarıyla sahada Antalya'mızı en iyi şekilde temsil edecek. Hedefimiz her boyda kürsüde yer almak ve başpehlivanlığı kazanmak. Bu yıl 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivanlığı Antalya'ya kazandırdık. Bu başarıyı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da sürdürmek istiyoruz. Er Meydanlarında her zaman olduğu gibi Antalya'mızı yükseğe taşıyarak kupalar kazanmak istiyoruz' dedi.