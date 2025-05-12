Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından “BizBize Fest Bi’ Başka” festivali kapsamında düzenlenen Gençlik Meclisi Topluluk Ödülleri Programı gerçekleştirildiKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından “BizBize Fest Bi’ Başka” festivali kapsamında düzenlenen topluluk ödülleri büyük coşku ve heyecana sahne oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın açılışına katıldığı festivalde iki gün boyunca dolu dolu etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalin ilk gününde öğrenciler; atölyeler, dijital deneyim alanları, eğlenceli yarışmalar, müzik dinletileri ve renkli sahne gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de söyleşi programları oldu. Ferhan Tülmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerde; Oyuncu Eser Eyüboğlu, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, eğitimci Ramazan Yetgin ve eğitimci Bayram Meral gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

ÖDÜL TÖRENİNDE ÖĞRENCİLER BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Festivalin ikinci gününde ise öğrenci toplulukları ödül töreni büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu. Alp Kırşan ve Ferhan Tülmen’in sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Salim Can Kilci, kendilerine her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru da ödül alan alamayan tüm gençleri tebrik ederek, “Sizlerin bu gayretiyle Allah’ın izniyle bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay döneminde başlayan ve Türkiye’nin değil, dünyanın her yerine yayılan ‘Konya Modeli Belediyecilik’ kültürünü ayaklarınıza sermekten geri durmayacağız” diye konuştu.

12 farklı kategoride 96 öğrenci topluluğunun yarıştığı gecede, ödüller sahiplerini buldu. Ödül kazanan topluluklar şöyle:

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Projesini Yapan Topluluk: Konya Teknik Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu.

Yılın En İyi Proje Fikrine Sahip Topluluk: Selçuk Üniversitesi Genç Eğitimciler Topluluğu.

Yılın Topluluk İçi İletişim ve Dayanışması En İyi Olan Topluluk: Selçuk Üniversitesi Bir Çocuk Bir Dünya Topluluğu.

Yılın Tematik Etkinliklerde En Başarılı Topluluğu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu.

Yılın En İlgi Çeken Topluluğu: KTO Karatay Üniversitesi Retro Tiyatro Topluluğu.

Yılın En Eğlenceli Etkinliklerini Düzenleyen Topluluk: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Organizasyon ve Sosyal Etkileşim Topluluğu.

Yılın Ulusal Düzeyde En Başarılı Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu.

Yılın En Çok İş Birliği Yapan Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Yaşayan Tasarım Topluluğu.

Yılın En Yüksek Katılımlı Etkinliğini Düzenleyen Topluluk: Selçuk Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu.

Yılın En Tanınır ve En İyi Çıkış Yapan Topluluğu: KTO Karatay Üniversitesi Genç Sobe Topluluğu.

Yılın Sosyal Medyayı En İyi Yöneten Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Genç Hemşireler Topluluğu.

Yılın En Aktif Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Tarım Topluluğu.

Ödül gecesinde sahne alan stand-up sanatçısı ve oyuncu Safa Sarı’nın performansı ise salonu dolduran gençlerin büyük beğenisini kazandı.