Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Belediyemiz ve Ortaca Kent Konseyi tarafından organize edilen, Ortaca 1. Dans Festivali halkımızın yoğun ilgisi ile tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde 'Dansın Ritminde Buluşuyoruz!’ sloganı ile yola çıkılan ve tamamen Gönüllüler’den oluşan festivalde iki gün boyunca 30 dans grubu sahne alarak, toplumsal birlikteliği ve kültürel etkileşimi güçlendirmenin örneğini sundu.

Festival aynı zamanda ‘Dünya Engelliler Haftası’nı da kapsaması nedeni ile; Özel gereksinimli bireylerin sanat yoluyla görünürlüğünü ve katılımını arttırmayı da hedeflendi.

Sadece bir kültür faaliyeti değil, aynı zamanda sosyal kalkınmayı destekleyen bir fırsat olarak değerlendirilen gereken organizasyonda, Ortaca’nın Yöresel tatlarından oluşan sunumlar da ‘Tarladan Sofraya, Gocamandan Toruna’ standları ile festivalde yer aldı.