KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Hal Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, yaş meyve ve sebze fiyatlarında haksız ve fahiş artışlara karşı denetimlerine aralıksız devam ediliyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan denetimler, 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticaretini Düzenleyen Kanun kapsamında gerçekleştiriliyor.

Yapılan denetimlerde; yerel ve ulusal marketler ile Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mücavir alanlarda satışa sunulan yaş meyve ve sebzelerin satış fiyat etiketi ve künyeleri kontrol ediliyor.

Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmeler hakkında idari ve cezai işlemler uygulanırken, kurallara uymayanlara taviz verilmiyor.

Vatandaşlar, künye etiketiyle Ticaret Bakanlığı mobil uygulaması üzerinden fiyatları şeffaf bir şekilde tarladan sofraya kadarki süreçte inceleyebiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı yaş meyve ve sebzeye erişimini sağlamak amacıyla denetimlere kararlılıkla devam edecek.