Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini ailelerin hesaplarına aktardı.
ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modeli kapsamında Mart ayında toplam 1 milyar 816 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdi.
Ödemeler, çocukların temel ihtiyaçlarını ve eğitim giderlerini karşılamak üzere ailelerin hesaplarına yatırıldı.
Bakanlık, SED programıyla çocukların aile ortamında desteklenmesini ve ailelerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesini hedefliyor.
