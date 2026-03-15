15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla denetimler kararlılıkla sürerken, Tüketici Hakem Heyetleri başvuru parasal sınırının 186 bin TL'ye yükseltilmesiyle daha fazla uyuşmazlığın hakem heyetlerinde çözüme kavuşturulduğu belirtildi. Adalet Bakanlığı ise yaptığı paylaşımda, arabuluculuk mekanizmasının önemine vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunmasının güçlü bir ekonomi ve adil ticaret düzeninin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bakanlık, denetimlerin mevzuat düzenlemeleri ve 81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri ile Tüketici Hakem Heyetleri aracılığıyla vatandaşların haklarını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, tüketicilerin hak arama yollarını güçlendirmek amacıyla önemli düzenlemelerin hayata geçirildiği belitilirken, 2025 yılında 149 bin TL olan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru parasal sınırının 2026 yılı için yeniden değerleme oranı doğrultusunda 186 bin TL'ye yükseltildiği ve böylelikle daha fazla tüketici uyuşmazlığının hakem heyetlerinde çözüme kavuşturulmasının önünün açıldığı vurgulandı.

Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında beşeri kapasite ve dijital altyapının güçlendirildiğinin de altı çizilen açıklamada, Türkiye genelinde ortalama karar süresinin 2025 yılı itibarıyla 87 güne kadar düştüğü, yeni uygulamalarla bu sürenin daha da azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı da hayata geçirilen düzenlemelerin ve özellikle tüketici uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuk mekanizmasının da vatandaşların hak arama süreçlerine önemli katkı sunduğu vurgulayan ayrı bir paylaşımda bulundu. Bakanlık, kurumlar arası güçlü iş birliği sayesinde tüketici uyuşmazlıklarının daha kısa sürede çözüme kavuştuğunu yineledi.