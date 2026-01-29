Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 9 milyon 810 bin TL'lik yatırım başlattı. Proje kapsamında 5,5 kilometrelik içme suyu iletim hattı yenilenerek mahalle sakinlerinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi sağlanacak.

DENİZLİ (İGFA) - Kent genelinde altyapı yatırımlarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Yassıhöyük Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlamış mevcut hattı tamamen yeniliyor.

Sağlık riski oluşturan asbestli borular, şahıs arazisinden geçen ve sık sık arızalara neden olan eski hat yerine modern, dayanıklı ve sağlıklı borular döşeniyor.



5 BİN 560 METRE MODERN İÇME SUYU HATTI



Toplam 5 bin 560 metre uzunluğundaki yeni içme suyu iletim hattı, içme suyu sondajından mevcut içme suyu deposuna, depodan da mahalle şebekesine uzanacak şekilde inşa ediliyor.

Toplam 9 milyon 810 bin TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla birlikte Yassıhöyük Mahallesi, daha güvenli, sürdürülebilir ve nitelikli bir içme suyu altyapısına kavuşacak.



'NİTELİKLİ SUYA ERİŞİM İÇİN ALTYAPI HAMLEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizli'mizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve onlara hak ettikleri modern altyapıyı sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yassıhöyük Mahallemizde başlattığımız bu yatırım, vatandaşlarımızın sağlığını koruma altına alma hamlesidir. Acıpayam'ımıza ve Yassıhöyük sakinlerimize hayırlı olsun' dedi.