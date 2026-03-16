Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayının manevi tacı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin bu mübarek gecesini tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - Mesajında Kadir Gecesi'nin feyzi, rahmeti ve manevi iklimine vurgu yapan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm İslam alemine barış, huzur temenni ederek şunları dile getirdi:

'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurladığımız bu son günlerin içerisinde yer alan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu mübarek gecenin, başta Melikgazili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

Kadir Gecesi'nin hepimizin bağışlanmasına, dualarımızın kabulüne, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Özellikle mazlum coğrafyalarda yükselen feryatların dinmesini, İslam dünyasının huzur ve selametle kucaklaşacağı bir bayrama ulaşmasını temenni ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun.'