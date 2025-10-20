Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcuları, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yarışları'nın Yol ve Kriteryum etaplarında üstün performans sergiledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, başarılı performanslarına bir yenisini daha ekleyerek Konya'yı gururlandırdı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yarışları, sezonun kapanış etabı olarak Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Yol ve Kriteryum etaplarında üstün performans sergileyen Konya Büyükşehir Belediyespor sporcuları, iki gün süren mücadelelerin sonunda 4 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor, takım klasmanında 3 farklı kategoride takım kupasının sahibi oldu.

İlk gün düzenlenen Puanlı Yol Yarışlarında Genç Erkekler kategorisinde yarışan Göktürk Yüzerler altın madalyaya uzanırken, Büyük Erkeklerde Burak Abay birinciliği, Muhammed Erkan ise ikinciliği elde etti.

Takım klasmanında Genç Erkekler kategorisinde Konya Büyükşehir Belediyespor zirvede yer aldı. Büyük Erkekler yarışını ise Konya Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada tamamlarken, Büyükşehir'in geliştirme ekibi olan Konya Gelişim Spor Kulübü üçüncülük elde etti.

BÜYÜKŞEHİR, İKİNCİ GÜNDE DE ZİRVEYİ BIRAKMADI

İkinci gün yapılan Kriteryum Yarışlarında da Büyükşehirli sporcular başarılı sonuçlar almaya devam etti. Genç erkeklerde Muhammed Emir Emişci birincilik kürsüsüne çıkarken, Göktürk Yüzerler ikinciliği elde etti. Büyük Erkekler yarışında ise Batuhan Özgür altın madalya kazanırken, Konya Gelişim Spor Kulübü sporcusu Timur Öztoprak ikinci sırayı alarak gümüş madalyaya uzandı.