Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçında Kipaş İstiklal Basketbol'u konuk etti. Sarı-siyahlılar, taraftarı önünde oynadığı kritik karşılaşmadan 94-68'lik skorla galip ayrıldı.

KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, Kipaş İstiklal Basketbol'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediyespor, ligde bu sezon 11. maçına Kahramanmaraş ekibi karşısında çıktı. Büyükşehir, taraftarının büyük ilgi gösterdiği ve heyecan dozu yüksek maçta tüm periyotları önde tamamladı.

İlk periyotta atılan toplam 46 sayı maçın yüksek skorla tamamlanacağını gözler önüne serdi. Büyükşehir, Ege Havsa-Coffey-Williams üçlüsünün bulduğu sayılarla ilk periyodu 14 sayı farkla önde bitirdi: 30-16. İkinci periyotta konuk takım atışlarında isabet sağlasa da sarı-siyahlılar soyunma odasına 47-41 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte ise ivme arttıran Konya Büyükşehir Belediyespor, final periyodu öncesi 25 sayı farkı yakaladı: 78-53. Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Büyükşehir karşılaşmadan 94-68 galip ayrıldı.

Heyecan dozu yüksek maçtan farklı skorla galip ayrılan Konya Büyükşehir Belediyespor, puanını 19'a çıkardı ve 44 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Büyükşehir ligin 26. haftasında deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Kurtdereli Spor Salonu'nda 1 Mart Pazar günü oynanacak maç saat 18.15'te başlayacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İÇ SAHADA RAKİPLERİNE KORKU SALIYOR

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyespor, iç sahada taraftar desteğiyle rakip takımların adeta kâbusu oluyor. Kipaş İstiklal Basketbol karşısında bu sezon evindeki 11. maçına çıkan sarı-siyahlı ekip, üst üste 6. galibiyetine imzasını attı. Büyükşehir, 11 maçlık dönemde sadece 1 yenilgi aldı.