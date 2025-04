Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hafta sonu düzenlenen “Çocuk Şenliği”ne katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hafta sonu düzenlenen Konya Bilim Merkezi Çocuk Şenliği’ni ziyaret etti.

TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde yapılan etkinlikte çocukların coşkusuna ortak olan Başkan Altay, ziyaretçilerin atölyeler, oyunlar ve bilim gösterileriyle unutulmaz anlar yaşadığını söyledi.

Başkan Altay, Konya Bilim Merkezi’nin her geçen gün kendini yenilediğini ve farklı projelerle misafirlerini ağırladığını ifade ederek, “Cıvıl cıvıl etkinliklerimizle çocuklarımız onca programa katılarak hem eğlenceli bir vakit geçirdi hem de 23 Nisan coşkusunu bizimle birlikte geçirmiş oldu. Bilim Merkezi her zaman ailelerin ve çocukların en önemli hafta sonu etkinliklerinin tercih mekanı. Biz de Bilim Merkezi’nde her fırsatta çocuklarımız için farklı etkinlikler düzenleyerek onların coşkusuna ortak olmaya çalışıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm Konyalılara ve çocuklara teşekkür ederim. Özellikle civar illerden çocuklarımızı, Bilim Merkezi’mizin etkinliklerini takip etmeye ve Konya’ya Bilim Merkezi’ne davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Konya Bilim Merkezi Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklar da çeşitli bilimsel etkinlikler ve oyunlarla eğlendiklerini, yeni bilgiler öğrendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Veliler de sıklıkla çocuklarıyla Bilim Merkezi’ne geldiklerini, Bilim Merkezi’nde düzenlenen çalışmaları çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.