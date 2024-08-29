Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası sona erdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası tamamlandı.

Spor Konya Yüzme Havuzu’nda bulunan halı sahada yapılan şampiyonaya; Konya, İzmir, Kütahya, Bursa, Alanya, İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakaları), Bingöl, Aydın, Çorum, Kastamonu ve Uşak illerinden 12 takım, 60 sporcu katıldı.

Üç gün boyunca süren turnuva, centilmenlik ve fair play değerlerinin en üst seviyede yaşandığı bir atmosfere sahne oldu. Sporun birleştirici gücünü ve rekabetin dostlukla harmanlandığı anları bir kez daha ortaya koyan şampiyona sonunda SAT Bingöl takımı, finalde Kastamonu takımını mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Şampiyon takım, Romanya’da düzenlenecek Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Karşılaşmalarda Kastamonu Takımı ikinci, Kütahya Takımı üçüncü, İstanbul Anadolu Takımı ise dördüncülük elde ederek turnuvayı tamamladı. Dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.