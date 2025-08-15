Türkiye’nin en büyük motorsporları organizasyonlarından TransAnatolia, bu yıl 15. yılına özel rotasıyla Bursa’dan başlayacak. Bu kapsamda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ADİVİYE ELBAŞ – GAZETEABC

BURSA (İGFA) -Türkiye’nin en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan TransAnatolia, bu yıl 15. kez motor sporları tutkunlarını buluşturacak. 30 Ağustos – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarış, özel rotasıyla bu kez Bursa’dan start alacak. 15. yılına özel hazırlanan parkurda yarışçılar, hız ve heyecan dolu bir mücadeleye imza atacak. Etkinlik öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında organizasyonun detayları paylaşıldı.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar: “30 ağustos itibari ile bursadan start alacağız. 14 yıldır TransAnatolia Türkiye’ de çok farklı şehirlerden başladı. Bizler Bursa’dan başladığımız işin geciktiğimizi düşünüyorum ama 15. Yıla nasipmiş başlangıcımız. Bu sene yabancı yarışçılarımız çok fazla. Bu yarışa, motosikletler katılabiliyor. Dediğimiz ATV'ler dört tekerlekli motosikletler katılabiliyor. Otomobiller katılabiliyor; daha çok dört çarpı dört otomobiller katılıyor. Yeni nesil SSV dediğimiz body tarzı araçlar bu yarışı çok yapmaya başladı dünyada. Kamyonlar da yapıyor. Bizim mesela bu yarışta gene İtalya'dan gelen bir kamyonumuz olacak. Bütün bu arazi araçlarının yarıştığı bir alan var. Ama normal ralli ile farkı ne? Yeşil muhtemel ise de burada çok uzun süredir yapılıyor ama normalde herkes yapılır. Geçilecek etapları daha önceden öğrenme imkanı da oluyor. Hatta antrenman yapma imkanları da var. Her şey bir gece önceden size veriliyor ve sadece hızlı olmak yeterli değil; çok iyi yorum izliyor olmanız lazım. Çok iyi yolla takip ediyor olmanız lazım. Burada hızlı olmak ama iyi notu okuyamıyorsanız başarılı olamıyorsunuz. 14 yıldır bütün bu rotaları yaptık. Yaklaşık dünyanın etrafında bir tur atmış kadar, hatta 40.000 kilometreden fazla yol yaptık. Her yere gittik. Geçen sene Mersin'den Van'a gittik. Daha önceki yıllarda Hatay'dan çıkıp Eskişehir'e geldim. Göbeklitepe'ye gittik. Birkaç kez Kars'a, Samsun'a, İzmir'e gittik. İzmir'den Samsun'a, Eskişehir'den geçtik ve bu sene de güzel yeşil Bursa'yı bu parkura katıyoruz.

Bu gördüğünüz bütün araçlar iki kategoride yarışabiliyor. Ralli dediğimiz, gerçekten zamana karşı ve yeterli güvenlik önlemleri olan, yani kaskınız, koltuğunuz ve her türlü güvenlik önlemi alınan bir yarış aracıyla yarışıyorsunuz. Diğer kategori ise bizim "renk" dediğimiz daha amatörlere yönelik. Yani bu işi yapmaya meraklı ama günün sonunda girdim, kilo yedi, iki bin iki yüz kilo gibi kavramlar gözünde biraz büyüyen insanlara diyoruz ki normal standart araçlarınızla gelin. Zamana karşı gitmeyin. Öncelikle şu yoğun noktada navigasyonu bir öğrenin. Yani hiç kaybolmadan Trans Anatolia yapabiliyor musunuz? Bunu biliyoruz. Bunu kendi içinde de küçük bir kupayla ödüllendiriyoruz; en az kaybolan renk kademesini kazanıyor. Burada standart otomobillerle yapılabiliyor ama en önemli konu sürat limitleri var. Çok çok önemli bizim için ve yarıştan diskalifiye olmanın tek bir konusu var: o da sürat limitlerine uymamak. Onun haricinde yarışı bir gün yapamıyorsanız ertesi gün tekrar devam edebiliyorsunuz. Sonuna kadar böyle gül olsa bile ertesi gün de devam etmenize izin veriyor sistem. Sadece ve sadece klasmana girmeniz için yarışın %55'inden fazlasını koşmuş olmanız gerekiyor.

Bu görüntü, benim en sevdiğim servis alanlarından biri. Samsun'dan start. Bu sene de Bursa'da buna benzer bir alanımız olacak diye düşünüyoruz. Bu sene on beşinci yıla transfer çok değerli bir parkur kattık. Dediğimiz bir festival organizasyonu İstanbul'dan bu sene bizimle beraber startta olacak. Start noktamız ve servis alanımız Buttim'in otoparkı olacak. Yaklaşık 20 dönümlük bir otoparka kurulacağız. Bunun yarısını da Orfest olacak, yarısı servis alanı olacak. Bütün idari kontroller, teknik kontroller bu alanda yapılacak. Dolayısıyla 28'inde gelmeye başlarlar. 29, 30 ve 31'de biz 31'de transfer olarak hareket edeceğiz ama pazar günü de devam edecek. Bursa halkını buraya bekliyor olacağız. Burada dünyadan pek çok yarış aracını görme imkanı olacak ve gayet keyifli bir festival zamanı geçiriyoruz.

Bu senenin odasından bahsetmem gerekirse, gördüğünüz gibi Bursa'dan başlıyoruz. İlk önce Kütahya'ya gidiyoruz. Birinci günün sonunda Kütahya'dayız. Bu detayları da ayrıca daha detaylı söyleyeyim. Ertesi gün Kütahya'dan çıkıp Haymana'ya gidiyoruz. Haymana'dan çıkıp Tuz Gölü'nü geçerek Nevşehir'e gidiyoruz. Nevşehir'de iki gece kalıyoruz. Oradan devamında Çorum'a gidiyoruz ve Çorum'dan sonra bir kampımız var ve Bolu'da yarışı bitiriyoruz. Bu rota niye bizim için çok değerli? Yabancı sporcular Türkiye'de hep bir Kapadokya beklentisi var. Yani biz birkaç senede Kapadokya'ya gitmiyoruz esasında. Kişisel olarak Kapadokya'yı gördük. Artık başka yerler gösterelim diye düşünüyorduk. Ama yabancıların bir Kapadokya ilgisi var ve hatta iki gece Kapadokya'da kalalım diye plan yaptık bu sene. Çünkü normalde gece saat 6'da biz geliyoruz, ertesi sabah da çıkıp gidiyoruz. Kimse gerçekten Kapadokya'nın Kapadokya olduğunu göremiyordu. Bu sene iki gece oradayız. Yani 2025'in bence Bursa, çünkü Bursa'da da çok vakit geçiriyor olacağız gelen sporcular adına. Ve de Kapadokya.

Bahsettim yarıştan rotanızdan ama birazcık güzergahlardan bahsedersem, yaklaşık her gün 250 kilometrenin üstünde bir yol yapacak yarışmacılar. Bunun büyük bir kısmı özel etap, arada da normal bağlantı yollarımız olacak. İşte birinci gün 260 kilometreye yakın, en uzun günde de 432 kilometre yol yapacaklar Haymana'dan Kapadokya'ya. Şöyle düşünün, bu yolun çoğunluğunu arazide düşünürseniz gayet zorlu ve dayanıklılık isteyen bir yarış. Transferin burada en büyük amacı tabii ki spor turizmini değerlendirmek ve göstermek. Bizim en büyük destekçilerimiz tabii ki Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu il temsilcisi Mithat Bey de bizle beraber, bizi kırmadan geldi. Çok teşekkür ediyoruz. İkincisi Turizm Bakanlığı, çünkü Turizm Bakanlığı spor turizminin önemini çok iyi kavramış durumda son dönemlerde. Bu tür sportif aktivitelerin turizme katkısını beraber değerlendiriyoruz. Buradaki komisyonu yurt dışında yayınlamak için özel bir çalışmamız var. Neden önemli? Start Bursa'da ve Bursa'da insanlar çok vakit geçirecekler ve Bursa'yı da yabancı sporculara tanıtma imkanımız olacak. Sizler de bu start günü özellikle sporcularla birebir ilişki kurup röportajlar yapma imkanına sahip olacaksınız. Bunu şöyle çok önemli buluyorum açıkçası. Biz dünyada her yere gidip Türkiye tanıtımları yapıyoruz ama şunu fark ediyoruz: Hala Türkiye'yi tanımıyorlar. Yani artık bu dijital medyanın bu kadar kuvvetli olduğu, sosyal medyanın bu kadar kuvvetli olduğu bir dönemde, Türkiye'nin hala az tanınıyor olmasına çok şaşıyorum. Yaptığımızın %60'ı yarışla alakalı değil, Türkiye ile alakalı sorular üstüne geçiyor. Burada kendimizi bir turizm olarak görüyoruz ve hep Türkiye'deki bu güzellikleri anlatmak istiyoruz. Çünkü Türkiye gerçekten bence motor sporları için, özellikle ralli tarzı yarışlar için efsane bir coğrafyaya sahip. Yani, çünkü dünyadaki ilk beş yarıştan biri şu an zorluk ve uzunluk açısından baktığınızda. Diğer yarışlara baktığınızda %80'i çöllerde geçiyor. Yani ya pasta yapılıyor ya Suudi Arabistan'da yapılıyor ve özünde hep bir çöl var. Halbuki Türkiye'de bir gün Tuz Gölü'nden geçiyorsunuz, bir gün 2.500 metre ormana çıkıyorsunuz, deniz seviyesine iniyorsunuz. Yani coğrafyası o kadar güzel ki ülkemizin, hepimizin diyoruz ama bunu gösterme fırsatımız oluyor. Çünkü normalde insanların yolunun düşmeyeceği yerlerden geçiyor Trans Anatolia. Yani bizim bir etabımızda birinin gitmesi için uçaktan inip araba kiralayıp 100 kilometre yol yapması lazım. Biz bunu yaklaşık bu senede 600 kişilik bir ekip olacak; transfer, bu 600 kişiyi beraber taşıyor olacağız.” dedi.