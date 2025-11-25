Kültür ve Turizm Bakanlığı, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek, birden fazla konut için tek izin belgesi düzenleyenlerin sorumluluklarını netleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 Aralık 2023'te yayımlanan 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni yönetmelikle aynı kişi adına birden fazla konut için tek izin belgesi düzenlenmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar netleştirildi.

Yönetmeliğe eklenen fıkraya göre, turizm amaçlı kiralanan konutların konum, nitelik ve fiziksel özelliklerinin yanıltıcı şekilde tanıtıldığı tespit edilirse, belge sahibine tek bir idari yaptırım uygulanacak. Ancak bu, 9. maddede belirlenen diğer nitelik ihlalleri ile uygulanacak yaptırımları kapsamayacak.

Bakanlık, değişikliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiğini ve yönetmeliğin hükümlerinin Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütüleceğini duyurdu.