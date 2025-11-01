Gayrimenkul PR şirketinin hazırladığı konut stoku verilerine göre Eylül 2025 tarihi itibariyle Ankara'da satılmayı bekleyen konut stoku 90 bini aştı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da satılık konut arzında yükseliş devam ediyor. 90 binden fazla konutun satılıkta olduğunu belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara'nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR, 2024 Ekim ayında Ankara'da satılık konut arzının 78 bin olduğunu, Ekim 2025 tarihi itibariyle bu arzın 90 bin 500'e yükseldiğini açıkladı. Buna göre Başkent'te satılmayı bekleyen konut geçen yıla göre yüzde 15,5 oranında arttı.

Arz, talep ve fiyat arasında arasındaki denge henüz bulunamadı

Ankara'da konut arzında yaşanan artışları Gayrimenkul PR şirketi şu şekilde değerlendirdi;

'İnşaat sektörünün canlılığını koruması, yeni projelerin tamamlanması, piyasaya sürekli yeni konut girişi sağlıyor. Göçmenlerin geri dönüşleri, deprem konutlarının teslimi ile yaşanan tersine göçler ve kullanılmayan konutların satılıp, emtia veya mali piyasalara geçmek isteyenler, konut arzını artırıyor

Arz, talep ve fiyat ilişkisinde denge rakamlarına henüz oturmadı. Bunun en önemli nedeni, seri ilan sitelerindeki nominal fiyatların, piyasada 'satılmış fiyat' gibi algılanmasından ötürü satıcılar fiyatlarında direnmeye devam ediyor. Seri ilanlar sitelerinde konut ilanın kapanma süresi 100 gün hatta 150 günü bulduğu için bunu net bir şekilde görebiliyoruz

Arz sıkıntı değil gelir sıkıntısı var

Hükümetin başlattığı, 'Ev Sahibi Türkiye' 500 bin konut kampanyası, konut arzını artırıp, fiyatları aşağı çekmek için yapılacak bir çalışma. Ancak, Ankara'daki verilerden de anlaşılacağı üzere, konut arzında herhangi bir kıtlık yok. Asıl mesele, seri ilan sitelerinin oluşturduğu konut balonu ortamıdır. Nominal fiyatlar yüksek görüldüğü için, arz değil gelir sıkıntısından dolayı insanlar ev sahibi olamıyor.

Bununla birlikte, TOKİ'nin Ankara'ya 30.700 konut yapacağını açıklaması, konut piyasasında ertelenmiş bir talep oluşturacağı için Başkentte konut stokunun daha da artacağını sabit ve alt gelir gurubuna yönelik konut fiyatların da denge rakamlarına oturacağını öngörüyoruz.'