Türkiye'nin ilk tam entegre tesisi olan Keskinoğlu, üretimden tüketime gıda sektöründe stratejik bir öneme sahip olan Bursa'da her yıl düzenlenen Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. 23-25 Ekim tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda sektör profesyonelleriyle buluşan Keskinoğlu, yerli ve yabancı firmalarla yeni iş birliklerine imza attı.

BURSA (İGFA) - Gıda sektöründe stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısıyla geniş bir ticaret ağına sahip olan Bursa, yerli üreticilerle birlikte uluslararası firmalar için de cazip bir pazar konumunda. Bu doğrultuda her yıl düzenlenen Bursa Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı da yerli ve yabancı firmaların Türk gıda pazarını keşfetmesi, sektördeki profesyonel alıcılarla bağlantı kurması ve ürünlerini doğru hedef kitleye tanıtması için önemli bir buluşma noktası niteliği taşıyor.

Keskinoğlu, B2B formatta düzenlenen, gıda toptancıları ve distribütörlerinin, perakende zincirlerinin, girişimcilerin, ihracatçı ve ithalatçıların, HoReCa yetkililerinin, kısacası sektör profesyonellerinin bir araya geldiği bu önemli fuara katılarak ikili görüşmelerde bulundu.

Yerli ve yabancı üretici firmalar, ihracatçı birlikleri, ithalatçı firmalar, sektörel teknoloji sağlayıcıları, ambalaj ve lojistik firmaları gibi dünyanın dört bir yanından katılımcı ülkenin ve yüzlerce alım heyetinin yer aldığı fuarda Keskinoğlu standı yoğun ilgi görürken, üç gün boyunca yeni iş birlikleri geliştirildi ve var olan iş birlikleri daha da güçlendirildi.

Profesyonel ziyaretçilere kapılarını açan fuarda, gıda sektörünün üreticileriyle ve alıcılarıyla doğrudan buluşan Keskinoğlu, standında hem geleneksel hem yenilikçi ürünlerini sergiledi.