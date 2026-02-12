AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı' Ankara'da gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede kadınlara yönelik projeleri Emine Erdoğan'a anlattı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, teşkilatın kurumsal hafızasını güçlendirmek ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yeni politikalar geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı', AK Parti Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı.

Çalıştaya katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Tekin, Pazaryeri'nde kadınlara yönelik hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Programa; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile çeşitli il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda kadınların yerel yönetimlerdeki rolü, sosyal politikalar, aile yapısının güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi gibi başlıklar ele alındı.

PAZARYERİ'NDE KADIN ODAKLI PROJELER

Başkan Zekiye Tekin'in sunumunda, Pazaryeri'nde kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmalar öne çıktı. Kadın girişimcilerin desteklenmesi, yerel üretimin güçlendirilmesi, el emeği ürünlerin pazarlanmasına yönelik projeler ve kadın istihdamını artıran uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. Özellikle kırsalda yaşayan kadınların üretime katılımını teşvik eden çalışmalar ile mesleki eğitim programlarının aile ekonomisine katkı sağladığı ifade edildi. Başkan Tekin, 'Kadın varsa üretim var, emek var, bereket var. Pazaryeri'nde kadınlarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz' dedi.