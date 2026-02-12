Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası siyasette daha güçlü bir konuma geldiğini söyledi. Erdoğan, CHP'nin TBMM'deki kürsü tepkisini de sert sözlerle eleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 177. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası siyasette son yıllarda 'bir Türkiye rüzgârı estiğini' belirten Erdoğan, bölgesel krizlerin çözümünde Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olduğunu ifade etti. Erdoğan, 'Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği, nasıl tavır alacağı dikkatle takip ediliyor' dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2021905712582906276

Türkiye'nin artık 'gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke' konumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Tam da aziz milletimizin bizden beklediği şekilde, şanlı tarihimize yakışır biçimde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 'Ay yıldızlı al bayrağımız daha gururla dalgalanacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyulacak. Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı hedefi hayata geçene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

CHP'NİN TBMM'DEKİ KÜRSÜ SALDIRISINA TELİN

Öte yandan ataması gerçekleşen yeni bakanların TBMM'deki yemin töreni sırasında CHP'li milletvekillerinin kürsüye yönelik tepkisini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'liler bozgunculuk yaparak çirkef siyasetlerini gösterdiler. CHP'nin kürsü saldırısını telin ediyorum' ifadelerini kullandı.

Toplantıda parti teşkilatlarına da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.