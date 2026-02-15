İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen görüşmede Beylikdüzü'nün öncelikli ihtiyaçları, ilçede devam eden çalışmalar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.
Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Başkan Vekili Çebi, nazik ev sahipliği için Başkan Vekili Nuri Aslan'a teşekkür ederken, Beylikdüzü'nün gelişimi için İBB ile koordineli çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.