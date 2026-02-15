Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Vekili Çebi, nazik ev sahipliği için Başkan Vekili Nuri Aslan'a teşekkür ederken, Beylikdüzü'nün gelişimi için İBB ile koordineli çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gerçekleşen görüşmede Beylikdüzü'nün öncelikli ihtiyaçları, ilçede devam eden çalışmalar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti.

