ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Makine Fabrikasının Turhal'a taşınmasının nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması amacıyla TBMM'ne önerge verdi. 10 Şubat 2026 tarihli önergesinin gerekçesini açıklamak üzere Genel Kurul'da söz alan Sarıgül, konunun siyasi değil, Erzincan'da yaşayan tüm vatandaşları ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.

Konuşmasına 'Yapacağım konuşma siyasi bir konuşma olmaktan öte Can Erzincan'da yaşayan bütün yurttaşlarımızı ilgilendiren bir konudur' sözleriyle başlayan Milletvekili Sarıgül, kentteki ekonomik daralmaya dikkat çekti. Erzincan Şeker Fabrikası'nın özelleştirildiğini, Doğusan'ın özelleştirme sürecinde olduğunu ve organize sanayi bölgesinin yeterince büyümediğini ifade eden Sarıgül, Makine Fabrikası'nın da taşınmasının kente zarar vereceğini savundu.

'Makine Fabrikamız Can Erzincan'da çalışmasına devam etsin' diyen Sarıgül, fabrikanın müstakil bir müdürlük haline getirilerek faaliyet alanının genişletilmesini ve istihdamın artırılmasını önerdi. Fabrikanın Erzincan'da kalmasının binlerce kişiye iş imkânı sağlayacağını dile getirdi.

'CAN ERZİNCAN; SİVAS VE ERZURUM ARASINA SIKIŞTIRILMAK İSTENİYOR'

Makine Fabrikası'yla ilgili önergesinin 'halisane' bir öneri olduğunu ve tüm Erzincanlıların yararına olduğunu belirten Sarıgül, Meclis'teki milletvekillerinden destek istedi. Erzincan'ın Sivas ve Erzurum arasında geri plana itildiğini öne süren Sarıgül, bazı bölge müdürlüklerinin bu illere taşındığını, son olarak PTT Başmüdürlüğü'nün kapatıldığını söyledi.

Sarıgül ayrıca Trabzon-Erzincan demir yolu projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kentte yeni bir hastane yapılmasına rağmen yeterli hekim bulunmadığını, hastaların Elazığ, Erzurum ve Sivas'a sevk edildiğini ifade etti.

'HAKSIZLIĞA DAYANAMAYIZ'

Konuşmasının sonunda Erzincanlıların zorluklara dayanıklı olduğunu ancak haksızlığa boyun eğmeyeceklerini belirten CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 'Biz, can Erzincanlıyız; sıcağa dayanırız, soğuğa dayanırız, açlığa, susuzluğa dayanırız ama haksızlığa dayanamayız' dedi.

