İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Av. M. Kamil Şirin, Ankara'daki grup toplantısında Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na, Türk kadınının emeğini ve millet olma bilincini simgeleyen Hereke ipek halısını takdim etti.

Yüksel ERCAN / KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Ankara'da düzenlenen grup toplantısında Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na özel bir hediye sundu.

İl Başkanı Av. M. Kamil Şirin, İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Hereke ipek halısını Dervişoğlu'na takdim etti. Takdimin sembolik anlamına dikkat çeken Şirin, halının 'dokuyanların parmaklarına Türk'ün kanı bulaşmamış olması' ile asıl kıymetinin ortaya çıktığını belirtti.

Şirin, Hereke ipek halısının Türk kadınının alın teri, göz nuru ve asaletiyle yoğrulmuş bir tarih belgesi olduğunu vurguladı.

Halının, İstanbul'un Fethi'ni simgeleyen tasarımıyla, sabrın, vakarın ve millet olma bilincinin ilmik ilmik dokunmuş hâli olduğuna dikkat çekilirken Fatih Sultan Mehmet'i tasvir eden halının, Türk kadınının tertemiz elleri ve Türk milletinin onuruyla üretildiği ifade edildi.

Takdim sırasında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da hazır bulundu.

Açıklamada, Dervişoğlu'nun baskı ve menfaat karşısında eğilmeyen, seviyesini düşürmeyen ve her şartta güven veren bir duruş sergilediği belirtildi.

İl Başkanı Av. M. Kamil Şirin, söz konusu hediyenin yalnızca bir obje değil, milletle kurulan bir ahit ve tarihle verilen bir söz anlamına geldiğini ifade ederken, 'Son kale millettir. Son kale İYİ Parti'dir' vurgusuyla, yürüyüşün cesaretle ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.