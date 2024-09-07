Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kuşçu Marina'da hafta sonu düzenlenecek olan ‘Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması’nın hazırlıklarını tamamladı.KAYSERİ (İGFA) - Şehrin içerisinde deniz manzaralı bir dinlenme alanı olan Kuşçu’yu bir cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinliğe tüm Kayserilileri davet etti.

Vatandaşların mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesi ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret ediyoruz.

Bu kapsamda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması’nı gerçekleştireceğiz. Hafta sonunu doğal güzellikler içerisinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı, artık bir cazibe merkezi haline geldi" dedi.