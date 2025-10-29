Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de başarıyla temsil eden Kocasinan Şimşekspor Takımı, Kulüp Başkanı Yusuf Sarıalp ve Onursal Başkan Fehmi Kuş önderliğinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti. Ziyarette takıma yeni katılan sporcularla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'a başarı dileklerini ileterek, 'Kayseri futbolunun temel taşı Kocasinan Şimşekspor, şehrimizi gururla temsil ediyor.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Şimşekspor'un köklü geçmişe sahip olduğunu ve Kayseri sporuna önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Şimşekspor, Bölgesel Amatör Lig'de şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyor. 1962 yılında kurulan ve o dönemde Ağırnas Şimşekspor olarak bilinen takımımız, Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Yıldız döneminde bugünkü adını aldı. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak altyapısıyla, tesisleriyle ve sporcularıyla şehrimize futbolcu yetiştirme konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. İlkokul çağından itibaren gençlerimizi sadece futbolla değil, millî ve manevî değerlerle de donatıyoruz. Amacımız; burayı bir spor eğitim merkezi hâline getirmek ve gençlerimizin geleceğine yön verecek bir müessese olarak geliştirmektir.' ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin ardından Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, 'Kocasinan Belediyemizin hamiliğinde faaliyet gösteren Kocasinan Şimşekspor, adeta bir futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Bu anlayış, bir şehrin altyapısını güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Geleceğe oyuncu yetiştirmek, amatör ruhla ama profesyonel bir bakış açısıyla sporun gelişimine katkı sağlamak çok değerlidir. Bu gayret, Fehmi Hocamıza da Başkanımıza da çok yakışıyor. Hep birlikte şehrimizin adını sporda da başarıyla duyurmak için çalışıyoruz.' diye konuştu.

Program kapsamında Başkan Çolakbayrakdar ve Kocasinan Şimşekspor heyeti, daha sonra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyarette takımın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda gençlerin gelişimini destekleyen bir spor okulu kimliğine sahip olduğunu vurguladı.

