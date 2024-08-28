30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için kolları sıvayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştireceği organizasyonlarla bu yaza damga vuracakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl da düzenleyeceği etkinlik ve yarışmalarla kutlayacak.

Birbirinden başarılı organizasyonlarla Sporun Başkenti Kocaeli’de gençlerin renkli bir yaz sezonu geçirmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik ve yarışma programı hazırladı. Şehri denizle bütünleştirme vizyonunu ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi gençlerin eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra dostça yarışacağı ‘Açık Su Yüzme Şampiyonası’, ‘Plaj Voleybolu Şampiyonası’ ve ‘Engelsiz Deniz Festivali’nin hazırlıklarını tamamlarken gerçekleştireceği organizasyonlarla bu yaza adeta damga vuracak.

AÇIK SU YÜZME YARIŞLARI SEKAPARK’TA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları bu yıl İzmit Körfezi’nin mavi sularında yapılacak. Sekapark’tan başlayıp Başiskele’ye uzanan 5 bin 100 metrelik zorlu parkurda yüzücüler azmin ve hızın sınırlarını zorlayarak hedefe kulaç atacak. Şampiyona Kandıra Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 31 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da ilk kulaçların atılmasıyla başlayacak. Kadın ve erkek kategorilerinde 15 farklı yaş grubunun kulaç atacağı yarışlara katılmak isteyen yüzücülerin kayıt işlemlerini https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/images/KocaeliYuzme.pdf linkinden 30 Ağustos Cuma günü saat 12.00’a kadar online olarak tamamlaması gerekiyor.3Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Müsabaka Talimatları’nın uygulanacağı yarışlara toplam katılımcı sayısı 500 ile sınırlandırıldı. Yarışların toplam zaman limiti 150 dakika olarak açıklanırken belirtilen sürede yarışı tamamlayamayan yüzücüler tekneler eşliğinde sudan çıkarılacak. Diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve engelleyici nitelikte harekette bulunan yüzücüler de diskalifiye edilerek yarış dışı bırakılacak. Şampiyonada her kategoride ilk üçe girmeyi başaran kadın ve erkek sporculara madalya ve birinciye 4 bin 500 TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin 500 TL nakdi ödül verilecek.