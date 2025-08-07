Kocaeli’nin dört bir köşesini ağaçlandıran, parklar, millet bahçeleri, sahil düzenlemeleriyle milyonlarca ağacı toprakla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Milli İrade Meydanı’nda da 15 farklı türde 316 fidan ekti. Daha önce otopark olarak kullanılan alan, sosyal donatıların yanı sıra yeni ekilen ağaçlarıyla da şehre değer katıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktalardan biri olan İzmit Milli İrade Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha konforlu hale getiriliyor.

Bu kapsamda yüzlerce ağacın toprakla buluştuğu projede, yeşillendirilen alanlar vatandaşlardan tam not aldı. Ağaçların gölgesinde yürüyüş yapan, serinliğinde dinlenen vatandaşlar, alanın yeni hâliyle huzur bulduklarını ifade ediyor. Meydan, yalnızca bir geçiş noktası değil, aynı zamanda doğayla baş başa kalınan yaşam alanına dönüştü.

Kütüphane, kafeler ve açık hava etkinlikleriyle canlılığını her daim koruyan, birçok özel etkinliğin ve kutlamaların odak noktası haline gelen Milli İrade Meydanı, yeşil dokunun katkısıyla da adeta bir şehir parkına dönüştü. Gençler çimlerde kitap okuyor, arkadaşlarıyla buluşuyor, keyifli anlar yaşıyor. Böylelikle meydan, günün her saatinde dolup taşarak 7’den 70’e herkese huzur veriyor.

15 FARKLI TÜRDEN 316 AĞAÇ DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanına; çınar, Amerikan dışbudak, kızaran yapraklı dışbudak, sütun formlu aşılı gürgen, sarı yapraklı gladiçya, ağaç hatmi, kızaran amber, kırmızı yapraklı akçaağaç, pembe çiçekli süs eriği, sakura kirazı, süs elması, mabet, ıhlamur, zeytin ve çınar yapraklı akçaağaç olmak üzere 15 farklı türden 316 ağaç dikildi. Çevresi yemyeşil ağaçlarla çevrilen meydan, hem görsel estetik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından örnek gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin “daha yeşil, daha yaşanabilir şehir” hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği bu proje, kent merkezinde yeni bir nefes alanı oluşturdu.