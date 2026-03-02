Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İyilik Kılavuzu Yarışması'na 'Bir Şehir Bir Sofra' projesiyle destek veren 14 hemşehri derneği, kurdukları iftar sofralarında üniversiteli gençlerle Ramazan ayının bereketini paylaşıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrencileri iyilik yapmaya teşvik ederek toplumsal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla anlam dolu bir yarışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenlediği 'İyilik Kılavuzu' ile gençleri şehrin dört bir yanında iyilikte yarıştırıyor.

'Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap' ana sloganıyla hayata geçirilen İyilik Kılavuzu Yarışması, Kocaeli'nin gençlerini küçük ama etkili adımlarla iyilik yapmaya teşvik ederek sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ramazan ayı kapsamında 33 gün sürecek ve toplam 1.500 gencin yer aldığı yarışmada 300 takım her gün Ramazan'ın manevi ruhunu yansıtan rahmet, selam, şehadet, şefkat, sıhhat, şükür ve benzeri 33 kavram doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getiriyor.

GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ İYİLİĞİ YAYIYOR

Esnaf ve sanatkâr odaları, hemşeri dernekleri, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de büyük destekler verdiği İyilik Kılavuzu Yarışması'nda Kocaeli'nin gençleri topluma örnek bir iyilik yolculuğu başlattı.

Yarışmaya gönüllülük esasıyla katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar; 'Askıda İyilik', 'Bir Şehir Bir Sofra', 'Baş Tacı', 'İyileştiren Eller', 'Vefa Ana' ve 'Gönül Simidi' gibi projelerle şehit aileleri, ihtiyaç sahibi çocuklar, öğrenci kulüpleri, Saygınlar Kulübü üyeleri ve uluslararası öğrenciler için iyilik zinciri oluşturuyor.

Gönüllülük projeleri Kocaeli'de iyilik ve dayanışma kültürünün güçlenmesine önemli katkı sağlarken, hemşeri dernekleri tarafından üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen iftar programları da kalpleri bir sofra etrafında birleştiriyor.

İYİLİĞİN İZİNDE İFTAR SOFRALARI BÜYÜYOR

Ramazan ayının manevi ikliminde İyilik Kılavuzu Yarışması'na 'Bir Şehir Bir Sofra' projesiyle katılım sağlayan 14 hemşeri derneği, Akademi Üniversite'de öğrenim gören 12 üniversite öğrencisini iftar sofralarında ağırlıyor.

İyilik Kılavuzu yolculuğunda ilk iftar programı Kocaeli Karslılar Derneği'nde yöresel iftar yemeği ile gerçekleştirilirken, Kocaeli Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği de kurdukları gönül sofralarında üniversiteli gençlerle Ramazan ayının bereketini paylaştı.

Program kapsamında Akademi Üniversite Genç Mekân öğrencileri farklı hemşeri derneklerinin kültürel zenginliklerini tanıma ve Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşma imkânı buluyor.