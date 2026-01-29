İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/28 Sokak'taki 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı.

İçeride vatandaşların bulunduğu yönündeki ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Olay yerine 5 araç ve çok sayıda personelle ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken aynı zamanda binada mahsur kalan vatandaşların olup olmadığına yönelik arama kurtarma çalışması başlattı.

Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yaklaşık 1 dakika içinde diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

YANGINDA 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında evde bulunan anne ile 14 yaşındaki çocuk, kendi çabalarıyla binadan çıkarak yara almadan kurtuldu. Ancak itfaiye ekiplerinin daire içinde sürdürdüğü arama çalışmaları sırasında, yatak odasında mahsur kalan ve down sendromlu olduğu belirtilen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının ardından soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.