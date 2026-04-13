Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa'nın en büyük çevre projesi olarak hayata geçirdiği 'İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi' meyvelerini vermeye başladı. Proje sayesinde yunuslar, kırlangıç balıkları, kalamarlar ve sayısız deniz canlısı yeniden can bulan Körfez'e geri döndü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında 468 hektarlık devasa bir alanda gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 195 hektarlık alandan 1,8 milyon metreküp çamur uzaklaştırılarak bertaraf edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda deniz tabanı temizlendikçe, Körfez'in kadim misafirleri olan yunuslar, kırlangıç balıkları ve kalamarların yuvalarına geri döndükleri görüldü.

120 BİN KAMYON ÇAMUR GİTTİ, YAŞAM GELDİ

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj kâbusuna karşı en radikal ve kalıcı çözüm olarak başlatılan 'İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi', sadece bir temizlik operasyonu değil, ekosistem restorasyonuna dönüştü.

Doğu baseninde biriken ve yıllarca deniz yaşamını boğan milyonlarca metreküp çamurun uzaklaştırılmasıyla birlikte biyoçeşitlilikte gözle görülür bir artış yaşandı.

Projede bugüne kadar yaklaşık 271 futbol sahasına eş değer olan 195 hektarlık alan temizlendi. Bu şekilde deniz ekosisteminden 120 bin kamyon ile 1,8 milyon metreküp çamur uzaklaştırılarak kirlilik bertaraf edildi.

ÖLÜ TABAKA KALKTI, DENİZ OKSİJEN İLE BULUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 2023 yılında ortaklaşa başlatılan ve TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi'nin bilimsel raporları ışığında yürütülen bu dev operasyon ile suyun altındaki sirkülasyonu engelleyen ve lodoslu havalarda kokuya neden olan ölü tabakayı ortadan kaldırarak denizin oksijenle yeniden buluşmasını sağladı.

Bunun en somut sonucu olarak balık türleri başta olmak üzere pek çok deniz canlısının geri dönüşü gözlemlendi.

KÖRFEZ'İN SAHİPLERİ GERİ DÖNDÜ

Kirlilik ve bulanıklıktan kaynaklı olarak rotasını değiştirmeleri nedeniyle uzun süredir görüntülenemeyen yunuslar İzmit Körfezi'nde gruplar halinde görüntülenmeye başlandı.

Körfez'in dip yapısının iyileşmesiyle birlikte deniz habitatının hassas türleri olan kırlangıç balıkları ve kalamarlar da temizlenen bölgelerde yeniden ortaya çıktı. Bu durum, uzmanlar tarafından sürdürülebilir bir ekosistemin en büyük kanıtı olduğu yönünde vurgulandı.

DENİZİN ALTINDA SESSİZ DEVRİM

Proje kapsamında gerçekleştirilen su altı dalışları, Körfezi'n yalnızca yüzeyde değil, derinliklerinde de dikkat çekici bir iyileşme sürecine girdiğini gösterdi.

Dalgıçlar, saatte yaklaşık 6 litre suyu süzerek temizleme özelliğine olan pinaları, denizin akciğerleri olarak nitelendirilen deniz çayırlarını ve deniz tabanındaki organik atıkları temizleyen deniz patlıcanları yeniden gözlemledi.

Bu canlıların geri dönüşü ile 'Dip Çamuru Temizliği Projesi' ile sadece görsel bir zenginlik değil, aynı zamanda müsilaj gibi biyolojik felaketlere karşı doğanın kendi savunma mekanizmasını yeniden kurulması sağlanıyor.

ULUSLARARASI ÖDÜLLERLE TAÇLANAN BAŞARI

Büyükşehir tarafından İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen 'Dip Çamuru Projesi' yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da yankı uyandırdı. Avrupa'nın en büyük çevre yatırımlarından biri olarak kabul edilen proje, New York, Azerbeycan ve İspanya'da gerçekleştirilen sunumların da katkıları ile hem ulusal hem de uluslararası çevre örgütleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Bu vizyoner çalışma, prestijli platformlardan aldığı ödüllerle başarısını tescillerken, diğer kıyı şehirleri için de örnek model teşkil ediyor.