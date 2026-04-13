Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kazalarında yaşanan artış üzerine denetimler sıklaştırıldı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamalarda çok sayıda motosiklet kontrol edildi.
Denetimlerde, ehliyeti bulunmayan, evrakları eksik olan ve kask takmayan sürücülere idari para cezası uygulandı.
Ekipler, olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
