Şanlıurfa'da hububat hasadının başlamasıyla birlikte İl Jandarma Komutanlığı, biçerdöver, traktör ve hububat taşıyan araç sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını artırdı. Sürücülere trafik güvenliği ve yangın riskine karşı alınması gereken önlemler hatırlatıldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, hububat hasadının başlamasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgelerde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik Jandarması ekipleri tarafından biçerdöver, traktör ve hububat taşıyan araç sürücülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, hasat döneminde yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürücülere yapılan bilgilendirmelerde; biçerdöverlerin karayolunda yolun en sağından seyretmesi, biçme tablalarının karayoluna çıkışlarda sökülerek römork üzerinde taşınması ve gece saatlerinde trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yangın riskine karşı araçlarda çalışır durumda yangın söndürme tüpü bulundurulması ve traktörlerde devrilmeye karşı koruma sağlayan ROPS demirlerinin açık tutulmasının önemine dikkat çekildi.

Jandarma ekipleri, hububat taşıyan araçların da trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yükleme yapmamaları konusunda sürücüleri uyardı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve hasat sezonunun sorunsuz tamamlanması amacıyla eğitim, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.