Körfezray Metrosu’nda yer altı tünellerini kazacak dev köstebeklerden 2’si geldi.KOCAELİ (İGFA) - Her biri 100 metre uzunluğundaki köstebeklerin SEKA Devlet Hastanesi İstasyonu’ndaki montaj çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da inceledi, son durum hakkında bilgi aldı. Köstebeklerin 25 Ağustos’ta tünel açmaya başlaması bekleniyor.

MONTAJI BAŞLADI

Kocaeli tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı olan Körfezray Metrosu’nda önemli bir aşamaya geçiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen dev projede tünel açma işlemi için geri sayım başladı. Projenin ilk etabını oluşturan istasyonlarda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yer altı tünellerini açacak olan Tünel Açma Makinesi (Tünel Açma Makinesi-Tunnel Boring Maching) TBM’den ikisi, Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’na getirildi. Burada montajları yapılan TBM’ler, 25 Ağustos Pazartesi günü İzmit Doğu İstasyonu istikametinde tünel açma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

HEPSİ BİRER ‘DEV KÖSTEBEK’

Kamuoyunda ‘dev köstebek’ olarak bilinen TBM’lerden, Körfezray Metrosu kapsamında 6 tane kullanılacak. Her biri 100 metre uzunluğunda olan TBM’lerin toplam ağırlığı 670 ton ve her biri 7 metre yüksekliğinde. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’na getirilen TBM’lerden ikisinin, 25 Ağustos’tan itibaren İzmit Doğu İstasyonu istikametinde tünel açma çalışması yapması bekleniyor. TBM’ler, Sekapark üzerinden Cumhuriyet Parkı İstasyonu’na kadar kazdıktan sonra, Milli İrade Meydanı’na inecek. Buradan da Otogar İstasyonu’na kadar kesintisiz kazı yapacak.

DİĞER 4 TBM DE GELECEK

Yüklenici firma, metronun hızlıca tamamlanması için İzmit Doğu İstasyonu yönündeki kazı işlemi yapılırken, Körfez istikametindeki kazıya da hızlıca başlayacak. Bu bölümde, 4 TBM daha devreye alınacak. TBM’lerden ikisi, Derince Millet Bahçesi yönüne tünel açacak. Aynı anda Derince Millet Bahçesi’ne konuşlandırılacak son 2 TBM de Körfez’deki son durak olan Körfez-Petkim İstasyonu’na doğru kazı yapacak. Bu güzergahtaki kazı da 1.5-2 ay içinde başlayacak. Öte yandan, Seka Devlet Hastanesi-Derince Millet Bahçesi arasında tünel açma çalışması bittikten sonra 2 TBM sökülecek, Fındıklı İstasyonu’na getirilerek Otogar yönünde kazı işlemine başlanacak.

GÜNDE 12 METRE KAZACAK, SES ÇIKARMAYACAK

Körfezray Metrosu’nda çalışacak olan TBM’ler, zeminin ve hava şartlarının elverişli olması durumunda, günde 12 metreye kadar kazı işlemi yapabilecek kapasitede. TBM’ler, birçok noktada 20 metre derinlikte kazı yapacak. Ancak güzergahtaki bazı noktaların arazi yapısı nedeniyle zaman zaman 70 metre derinliğe inmesi bekleniyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN ŞANTİYE ZİYARETİ

Körfezray Metrosu’na büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, projenin geldiği son noktayı görmek amacıyla Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda kurulan şantiyeyi ziyaret etti. Genel Sekreter Dr.Hayri Baraçlı'nın da eşlik ettiği Başkan Büyükakın, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Büyükakın daha sonra yerin 28 metre altındaki tünel başlangıç noktasına inerek TBM’lerin montajının yapıldığı çalışmayı inceledi. Başkan Büyükakın, Körfez Metrosu'nun çok önemli olduğunu vurgulayarak, heyecanını dile getirdi. Başkan Büyükakın, Körfez Metrosu'nun çok önemli olduğunu vurgulayarak, kent adına da büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi, "Bu çalışma nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.