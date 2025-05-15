Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda binlerce fidan toprakla buluşturuldu. “Daha yeşil bir Kocaeli” sloganıyla gerçekleşen etkinlik, çevre bilinci ve doğa sevgisini güçlendirmeyi amaçlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve doğa sevgisini gelecek kuşaklara aşılamak amacıyla fidan dikimi programı gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arslanbey Yerleşkesindeki döküm alanına çeşitli türlerden oluşan toplam 3.500 fidan dikimi yapıldı.

Çevre konusunda duyarlı çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Daha yeşil bir Kocaeli” sloganıyla yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla kenti yeşile büründürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arslanbey Yerleşkesindeki döküm alanına çeşitli türlerden oluşan 3.500 fidan dikimi gerçekleştirildi. Programda öğrencilere fidan dikiminin önemi ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar da anlatıldı.

“YEŞİLE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Fidan dikim törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kaya, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Başkan Vekili Berna Abiş, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yeşile önem veriyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan sayısını arttırdık” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Toros Sediri, Ihlamur, Dişbudak, Çınar, Manolya, Yabani Kavak, Ayva, Elama, Erik, Dut, İncir Muşmula ve Trabzon Hurması türlerinden oluşan 3.500 fidan, geleceğin nesilleri ile birlikte toprakla buluşturuldu. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.