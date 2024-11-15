Büyükşehir Afet İşleri Dairesi Başkanlığı personeline afet ve acil durumlarda alternatif iletişim araçlarından dijital ve amatör telsiz kullanımı eğitimi verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yeni kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı personeline afet ve acil durumlarda alternatif iletişim araçlarından dijital ve amatör telsiz kullanımına yönelik eğitim verildi. Türkiye Afet Müdahale Planı Haberleşme ve İletişim Afet Grubunun, Destek Çözüm Ortaklarından Aselsan Net ve Trac Gölcük Derneği tarafından Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü organizasyonunda verilen eğitimde; afet yönetiminde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan iletişim ve enformasyon akışının kesilmesine karşı alınacak tedbirler ve çözüm yolları değerlendirildi, dijital ve amatör telsiz kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

AFET İLETİŞİMİNDE GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

İki gün süren eğitimler Trac Gölcük Şubesi Başkanı Umut Öcal tarafından verildi. GSM sistemi altyapısı ve telsiz sistem altyapılarına ait genel bilgilerin yanında, mevcut iletişim kapasitesinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitimin ikinci gününde kurulu sistemlere alternatif oluşturabilecek, dijital telsizlere göre edinimi nispeten daha kolay olan amatör telsizlerle ilgili ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan amatör telsizcilik sınavları hakkında bilgiler verildi.