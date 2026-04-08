Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Saygınlar Kulübü, 65 yaş üstü vatandaşları sosyal hayatın içine dahil eden etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kurulan Saygınlar Korosu, ikinci kez sahne alarak izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, yoğun katılımla dikkat çekti. Şef Aysel Demircan yönetiminde sahneye çıkan koro, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin seçkin eserlerini seslendirdi.

Geçtiğimiz yıl ilk konserini veren ekip, ikinci performansında da salonu doldurarak büyük beğeni topladı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde toplam 15'ten fazla eser icra edildi. 'Ayrılık Ateşten Bir Ok', 'Kırmızı Gülün Alı Var' ve 'Sigaramın Dumanı' gibi sevilen eserlerle dinleyicilere nostaljik anlar yaşatıldı. Programın ilerleyen dakikalarında seyircilerin de eşlik ettiği şarkılarla coşku doruğa ulaştı. Katılımcılar hem kulaklarının pasını sildi hem de keyifli anlar yaşayarak stres attı.

TOPLUMSAL KATILIMA ANLAMLI KATKI

Etkinlik, ileri yaş bireylerin kültür-sanat alanında üretkenliğini desteklemek ve toplumsal yaşama aktif katılımlarını artırmak amacıyla düzenlendi. Saygınlar Kulübü üyelerinin sahne performansı izleyicilerden tam not aldı.

Program sonunda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan, koro şefi Aysel Demircan'a çiçek takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Gece, alkışlar eşliğinde sona erdi.