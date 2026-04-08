8 Nisan Dünya Romanlar Günü, 8 Nisan'da Edirne'de gerçekleştirilecek Romanlar Programı Günü nedeniyle Keşan'da da bu özel gün törenle kutlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Programa Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak, Keşan İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafa Paşa, Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Kedşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Özbek, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten ilk konulmayı yapan SODAM Koordinatörü Buket Sel, toplumun gerçek gücünün birlik ve beraberliğinden geldiğini belirterek, Romanlar günü vesilesiyle sevginin, saygının, dayanışmanın her zaman hayatımızda olması gerektiğini bir kez daha hatırladıklarını söyledi.

Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı'da, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniylde düzenlenen törene katılanlara teşekkür ederek şunları kaydetti:

'Bugün öyle bir güzel gün ki bir aradayız. Çanakkale ruhu gibiyiz. İstanbul'un fethi gibiyiz. Fatih Sultan Mehmet Han gibiyiz. Bayrağı elinden bırakmayan surlara bayrağı diken Ulu Batlı Hasan gibiyiz. İstiklal Marşı'nı yazan Fatih Sultan Mehmet gibiyiz. Evet biz biriz, ne güzeliz, bir arada güzeliz. Var olun. 1971 yılında Nazi katliamında nasibini alan Roman kardeşlerimizin 8 Nisan ölüm yıl dönümüdür aslında. Bu ölüm yıl dönümünde de kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Peki Türkiye'de sekiz Nisan'ı niye kutluyoruz? Dün aklına çizgi roman gelince bugün roman deyince üreten, büyüyen, güçlü ve yeni Türkiye'ye ayak uyduran insan geldiğinden dolayı kutluyoruz. Evet, biz eğitimde, sağlıkta, barınmada, istihdamda, bundan sonra daha güçlü kendimizi ifade etmemiz için oku okut,öğren öğret, kalkınsı bu millet anlayışıyla bizde işimizi almak zorundayız.Yakamızda bir neşe rozeti var. Oynuyoruz. Oynamayı da seviyoruz. Türkü söylemeyi seviyoruz. Enstrüman çalmayı seviyoruz. Ama gelişen ve büyük Türkiye'de artık mühendisler, doktorlar, avukatlar, oda başkanları muhtarlar, siyasetçiler de olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız lazım. Bunun için çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Mücadele edenler, kazanamaz derler ama kazananlar da hep mücadele eden olmuştur. Bu anlam ve bu manayla 8 Nisan Dünya Romanlar Günümüz Türkiye'mizde biz medeniyeti Almanya'nın nazi zamanında romanları ve Yahudileri yakan Almanya'dan öğrenmeyeceğiz. Biz medeniyeti Çekoslovakya'da Roman kardeşlerimizi kısırlaştıran Çekoslovakya'dan, Çekya'dan öğrenmeyeceğiz. Biz İngiltere'de Roman karedeşlerimize iskan hakkı vermeyen İngiltere'den öğrenmeyeceğiz. Biz medeniyeti en büyük Roman Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle öğrendik. O yüzden selam olsun en büyük roman Recep Tayyip Erdoğan'a Keşan'dan. Selam olsun devlet büyüklerine. Selam olsun Sayın Kaymakamımız adı gibi Aziz Mercan'a. Selam olsun Nergis hanıma. Selam olsun milli eğitim müdürümüze. Selam olsun iş kurum müdürümüze. Selam olsun Sodam'a. Var olun, sağ olun. Birlikte hep beraber birliğimizi bozmayalım. Allah'a emanet olun.'

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ise, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının tartışıldığı, kültürlerinin korunmasına yönelik görüşlerin değerlendirildiği bir gün olarak kabul edilen 8 Nisan Günü; Dünyada 1990 yılından bu yana, ülkemizde ise 2021 yılında yayımlanan 28 sayılı Cumhurbaşkanlığımız Kararnamesi ile 'Romanlar Günü' olarak anılmakta ve kutlanmakta olduğunu ifade ederek, 'Renkli kültürleri ve yaşam tarzları ile Romanlar, her zaman toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çeşitli meslek dallarında ülkemize hizmet eden ve özellikle sanat alanında başarılı çalışmalar ortaya koyan Roman vatandaşlarımız, toplumumuzun kültürel zenginliğine katkı sunan renkli ve değerli bir topluluktur. İlçemizde yaşayan tüm Roman vatandaşlarımızın, sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer alması, eğitimden sağlığa, sosyal haklardan istihdama, yaşam koşullarının iyileştirilmesine kadar her alanda yürüttüğümüz çalışmalar tüm birimlerimiz ile devam ediyor ve yeni projelerimizi de hayata geçirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Program Sodam üyelerinin yaptığı dans gösterileri, mani okumaları, Halk Oyunları gösterileri, müzik grubu, Recelim var atışmaları ve Eğlence Bandosu'nun gösterileri ile renklendi.

Kaymakam Mercan, gösterilerini sunan Sodam oyun odası öğrencilerine hediyeler sundu.