Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu'da önemli bir hamle daha yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu'da ulaşımı rahatlatacak yeni bir güzergâh için asfalt işlemine başladı. Karasu Belediyesi'nin de altyapısını hazırladığı sahil şeridine paralel seyreden bin 250 metre uzunluğa sahip, çift gidiş ve çift geliş olarak hazırlanan Lozan Caddesi güzergahı sahil trafiğinin yükünü büyük ölçüde hafifletecek. Yaz ayında binlerce misafirini ağırlayan Karadeniz'in incisi, yeni bir kaçış hattını çok yakında kazanacak.

İŞLEM BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi, iş birliğiyle ilçedeki Barbaros Caddesi ve Lozan Caddesi'ni birbirini bağlayacak 1.250 metrelik yeni güzergâh için çalışmalar başladı.

Sahil şeridindeki ulaşımı sağlayan Doğu Karadeniz Caddesi'ne paralel olacak bu hat, 15 metre genişliğe ve çift gidiş, çift geliş olmak üzere duble yola sahip olacak.

SICAK ASFALTLA BULUŞUYOR

Karasu Belediyesi'nin ekiplerinin tamamladığı PMT seriminin ardından Lozan Caddesi için sıcak asfalt çalışmaları başladı.

YAZ BAŞLAMADAN:

Özellikle yaz aylarında nüfusu binlerce misafirini ağırlayan Karadeniz'in incisinde sahil trafiği yeni güzergahın açılmasıyla büyük ölçüde rahatlayacak. Barbaros Caddesi ile Lozan Caddesi'ni birbirine bağlayacak yeni duble yola toplam 7 bin ton asfalt serilecek.

'Bu Şehir Hepimizin' anlayışıyla şehir ulaşımını bütüncül bir yaklaşımla dizayn eden Büyükşehir, yeni güzergahı yaz sezonu başlarken hizmete almış olacak.