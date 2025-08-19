Konya'da Meram Belediyesi ile Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle, kafe ve restoranların yoğunlukla bulunduğu Melikşah Caddesi’nin yanıbaşında bulunan Muhtar Parkı içerisinde özel bir polis noktası hizmete girdi.KONYA (İGFA) - Kafe ve restoranların yoğunlukla bulunduğu Meram'da Melikşah Caddesi’nin yanıbaşında bulunan Muhtar Parkı içerisinde Meram Belediyesi ile Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yaptırılan özel polis noktası hizmete girdi.

Polis noktası bölgedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, yoğun insan ve araç trafiğinin doğurabileceği sorunların önüne geçilmesi amacıyla faaliyete geçti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Eski, bölgede yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan polis noktasında incelemelerde bulundu.

Başkan Kavuş, özellikle gençlerin tercih ettiği Melikşah Caddesi çevresinde artan araç ve insan yoğunluğuna dikkat çekerek, "Burada şehirde çok fazla örneği olmayan özel bir polis noktası oluşturduk. Akşamları çok sayıda polisimiz, bekçimiz, emniyet mensubumuz bu caddede görev yapıyor. Bu nokta hem işyerlerinin kontrolü hem de olası olaylara anında müdahale için önemli bir merkez oldu. Görevli arkadaşlarımızın kışın soğuğunda, yazın sıcağında korunabilecekleri bir yer. Buradaki kalabalıktan kaynaklı sorunların önüne geçmek ve mahalle sakinlerinin güven kaygılarını gidermek için önemli bir adım attık. Bu caddeye gösterdiğimiz ilgiyle, olumsuz algıyı da kırmış olacağız" diye konuştu.