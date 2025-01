Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 6 yılda üreticiye 1 milyar TL değerinde kaynak sağladıklarını hatırlatarak, “Özellikle genç üreticilerimize sesleniyorum. Topraktan kopmayın, biz yanınızdayız. Biz yanınızdayız, yeter ki üretin” dedi.KOCAELİ (İGFA - Üreticiye 6 yılda, 1 milyar TL kaynak sağladıklarını aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Topraktan kopmayın” çağrısında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın hafta içi İzmit Kullar yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı üretim fidanlığında katıldığı törende önemli açıklamalara imza attı. Büyükakın, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak ve kazançlarını artırmak için çeşitli destek programları yürüttüklerini, bu desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Başkan Büyükakın, bu kaynakları nasıl oluşturduklarını belirterek başladığı açıklamada, “Milletin parasını kendi paramızdan daha özenli harcamamız lazım. Mali olarak güçlenmenin bir yolu da bütçeyi doğru yönetmek ve bu sayede elde ettiğiniz tasarrufu doğru alanlara yöneltmek. Bu alanda (fidanlık alanı) toplamda 400 milyon liralık bir tasarruf var. Yetiştirilmiş olan ağaçlara ve diğer türdeki bitkilerin toplam ekonomik değeri 400 milyon lira. Onların içinde ürettiğimiz ‘torf’ mesela… Onu doğru yöneterek 160 milyon lira da oradan tasarruf sağlıyoruz. Çiftçimize toplam verdiğimiz destek de 1 milyar lira. Buraları doğru yönettiğinizde o zaman çiftçiye verilecek kaynak da ortaya çıkmış oluyor. ‘Maliyetleri nereden azaltabiliriz?’, ‘harcamaları nasıl daha tasarruflu yapabiliriz?’, ‘sonraya bırakacağımız işler nedir?’, bunların sıralamasını sürekli gözden geçiriyoruz. Bunun neticesinde de bu bereket ortaya çıkıyor”.

“HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ”

Çiftçiyi ayakta tutacak, onlara nefes aldıracak tedbirler aldıklarını hatırlatan Büyükakın şunları kaydetti:

“Küçükbaş hayvanından büyükbaş hayvanına kadar çiftçiye her türlü desteği veriyoruz. Seracılık desteğini veriyoruz. Bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ama asıl teşekkürü her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen topraktan kopmayan, buradaki mücadelesini devam ettiren çiftçilerimize ediyorum. Özellikle kadın çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Gençlere de yeniden bir çağrı yapıyorum; toprakla buluşmanın, toprağın bereketini elde etmenin ve bu berekete bereket katmanın yollarını kolaylaştırmak için her türlü çözüm ortaklığına Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle birlikte destek olmaya hazırız. Yeter ki siz gayret edin, emek verin”.