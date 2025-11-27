Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Yeşilova Hasan Doğan Bilgievi ve Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, renkli bir törenle bölge halkının hizmetine açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, merhum TFF Başkanı Hasan Doğan'ın isminin verildiği Bilgievi ve Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, hizmete girdi. Yeşilova'ya büyük değer katacak olan tesisin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal, spor kulüplerinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Büyükakın, tören alanına gelirken sporcu gençler tarafından meşaleler ile karşılandı.

BAŞKAN, ÇOCUKLAR İLE BİRLİKTE SAHNEDE

Sporcular ve bilgievi öğrencileri adına konuşan çocuklar, proje için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Çocukların tezahüratları eşliğinde kürsüye çıkan Başkan Büyükakın açılışı gerçekleştirilen tesisin önemine vurgu yaparak 'Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Çocuklar mutlu ise mevzu hallolmuştur. Burayı ilk gördüğümüzde ayağa kaldırmak kolay değildi. Gençler için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Burası bir kuluçka ortamı, geleceğin Türkiyesi'nin fidanlığı' ifadelerini kullandı. Konuşması sık sık çocukların yaptığı tezahüratlarla kesilen Başkan Büyükakın çocukları sahneye davet ederek penaltı sözü verdi. Ailelerin özellikle annelerin katkısına da değinen Başkan Büyükakın 'Bir yere kadının eli değiyorsa orada bereket vardır. Bu işin yükü büyük ölçüde annelerin sırtında, hepsini tebrik ediyorum' dedi.

SORUNLAR TEK TEK ÇÖZÜLDÜ

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Geleceğin daha iyi olması için yapılacak en güzel şey gençlere yatırım yapmaktır. Gençlere yapılacak hizmetlerin sonuçları er ya da geç meyvelerini verir. Bugün bir kez daha anladık ki; şehrin geleceği için attığımız her adım, aslında onların gözlerindeki umutla anlam kazanıyor. Yıllar önce buraya geldiğimizde çok zahmetli bir iş olduğunu gördük. Ama meseleleri hallettik. Yan tarafta caminin yapımı, çevre düzenlemesi, bilgievi, sporcu eğitim merkezi derken hepsini zamanında bitirdik ve hizmete sunduk.

BURASI MERİH GİBİ SPORCULAR YETİŞTİRECEK

Her başarılı çocuğun arkasında ona emek veren ailesi vardır. Çocuğa en büyük emeği veren de annelerdir. Kadınlar, sadece başarılı olan erkeklerin arkasında yoktur. Herkesin arkasındadır. Kadın emek veriyorsa o toplumda bereket olur, güzellik olur. Bu çocuklar, sizlerin sayesinde yarın çok güzel yerlere gelecekler. Aralarından hangisi ya da hangileri başarı hikâyesi yazacak bilmiyoruz. Karamürselli Merih Demiral'ı hepiniz biliyorsunuz. Bugün Merih'in yazdığı başarı hikâyesi ve ülkemize yaşattığı gurur hepimiz için değerli. O hangi ligde gol atarsa atsın hep birlikte seviniyoruz. Burası Merih gibi birçok sporcu genç yetiştirecek.

KOCAELİ TOPYEKÜN SPOR ŞEHRİ OLACAK

Kocaelisporumuz Süper Lig'de oldukça başarılı gidiyor. Bir taraftan da amatör spor kulüplerimize verdiğimiz tesis ve ekipman desteğiyle inşallah ikisi arasındaki bağı kurup Kocaeli'nin topyekün spor şehri olmasını sağlayacağız. Yeter ki spor kulüpleri ayakta dursun, gençlerimize spor yaptırsın, onları kötü alışkanlıktan uzak tutsun. İnşallah bu toplumu hep birlikte yeni yüzyıla taşıyacağız. Yeni yüzyılda Türkiye bambaşka bir ülke olacak. Cumhurbaşkanımızın hep söylediği bir söz var; belediyeler sadece şehri imar etmezler, gelecek kuşakları da geleceğe hazırlarlar. Öyle nesiller yetiştirirler ki, öyle kılavuzluk ederler ki onlar geleceğin Fatih'leri, Alparslan'ları, Mustafa Kemal Atatürk'leri olurlar. Geleceğin daha büyük Türkiye'sini inşa ederler.'

GÜRDAL; TAHİR BAŞKAN VARSA GERİSİ YALANDIR

KASKF Başkanı Murat Aydın ise konuşmasında, 'Tahir Başkanımız sadece sesimiz değil, bizim hayalimiz oluyorsunuz. Türkiye gerçekten bizi konuşuyor. Bu konuşmaların temelinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle amatör camia her geçen gün büyüyor' dedi. Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal, 'Bu tesis sadece antrenman alanı değil kardeşliğin, sağlıklı yaşamın inşa edileceği bir okuldur. Burası yarının şampiyonlarının ilk adımını atacağı yerdir. Kocaeli'de 650 spor kulübü var. Tahir Büyükakın olmasa antrenman bile yapılamaz. Kulüpler sadece doğalgaz ve su parası veriyor. Tahir Başkan varsa gerisi yalandır' derken, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Kocaeli'nin Tahir Büyükakın sayesinde çok şanslı bir il olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLARA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Konuşmalardan sonra Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, açılışını gerçekleştirdikleri Hasan Doğan Bilgievi ve Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'ni gezdi. Başkan Büyükakın öğrencilerle satranç oynadı, münazaraya katıldı. Ardından da çocuklara verdiği sözü tutarak, sahaya indi ve penaltı atışları gerçekleştirdi.

TAM DONANIMLI BİR YAPI

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Maria Anne Bilgievi, daha fazla öğrenciye daha nitelikli hizmet sunmak amacıyla Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak adresine taşındı ve Yeşilova Hasan Doğan Bilgievi adıyla hizmet vermeye başladı. Bilgievinde 4 derslik, 4 atölye sınıfı, 2 PDR odası, kütüphane, bilgisayar sınıfı, öğretmenler odası ve mescit bulunuyor. 22 personelin görev yaptığı bilgievinde 6 bin 807 öğrenci, Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce ve değerler eğitimi alanlarında eğitim görüyor . Dil ve edebiyat, spor ve oyun, bilim ve teknoloji, sanat ve beceri alanlarındaki atölye faaliyetleri ile öğrencilere çeşitli beceriler ve estetik bakış açısı kazandırılıyor.

SPORCU GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ'NDE NELER VAR?

Yeşilova Hasan Doğan Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'ni ise 7 futbol kulübü kullanıyor ve tesisten toplam bin 125 sporcu faydalanıyor. Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, tesislerden yararlanan spor kulüplerinin lisanslı sporcularına, gençlere ve çocuklara hizmet veriyor. Futbol sahasının yanı sıra sportif ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebileceği, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak çok fonksiyonlu bir yapı tasarlandı. Tesiste gençlere fitness ve kondisyon, spor okulları, sporda değerler, sporcu beslenmesi, yabancı dil eğitimi, sporcu sakatlıkları ve spor psikolojisi gibi eğitimler veriliyor.