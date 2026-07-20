Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında birlik, dayanışma ve sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerine KAYMEK aracılığıyla güçlü destek verdiklerini belirten Büyükkılıç, 'Ben değil biz anlayışıyla insanı yaşatan, insanımızı topluma kazandıran her çalışmanın yanındayız' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış törenine katılarak, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren önemli mesajlar verdi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, AK Parti MYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, İşyurtları Kurumu Başkanı Özkan Nazlı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tüm kurumlarıyla uyum içerisinde hareket eden, ortak aklı ve dayanışmayı esas alan örnek bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentte ayrım gözetmeden hizmet üretme anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, 'Bu şehirde kurumlarımızla el ele vererek Kayseri'yi daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. 'Ben değil biz' kültürüyle hareket ediyor, birlik ve beraberliğin gücüne inanıyoruz. Böylesine anlamlı bir organizasyonun Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde gerçekleştirilmesi de şehrimize ayrı bir değer katmıştır' diye konuştu.

Konuşmasında sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların eğitimine yönelik çalışmalara Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

KAYMEK'in bu süreçte önemli bir görev üstlendiğini belirten Büyükkılıç, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımızla iş birliği içerisinde KAYMEK marifetiyle ceza infaz kurumlarında eğitim faaliyetlerine katkı sunuyoruz. Amacımız insanları topluma kazandırmaktır. KAYMEK, sınır tanımadan sosyal ve kültürel içerikli çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.