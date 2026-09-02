Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı desteği, sütün kalitesini korurken üreticilerin toplama maliyetlerini düşürdü. Derince Çavuşlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde kullanılan 14 soğutma tankı, günlük 6,5 ton sütün üretildiği yerde soğutulmasını sağlarken üreticilere zaman kazandırdı. Uygulama, ekonomik katkının yanı sıra üreticilerin sosyal hayatını da kolaylaştırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Dünyada tarımsal kriz ve gıda güvenliği tartışmaları sürerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa yönelik destek ve yatırımlarını artırarak üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Derince Çavuşlu Mahallesi'nde yüzde 50 hibe desteğiyle süt toplama zincirini güçlendiren Büyükşehir, üreticilere sağladığı süt soğutma tanklarıyla sağılan sütün bekletilmeden soğuk zincire alınmasını sağlıyor. Böylece süt uygun koşullarda muhafaza edilerek kalitesi korunurken, toplama ve nakliye maliyetleri de azaltılıyor.

SÜT SAĞIMDAN SONRA HIZLA SOĞUTULUYOR

Hayvanların sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağılmasıyla elde edilen süt, işletmelere yerleştirilen tanklarda kısa sürede soğutuluyor. Sütün üretildiği noktada soğuk zincire alınması, sıcak ortamda beklemesinin ve buna bağlı kalite kaybının önüne geçiyor.

14 SOĞUTMA TANKI ÜRETİCİNİN HİZMETİNDE

Proje kapsamında Çavuşlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yüzde 50 hibeyle alınan 14 süt soğutma tankı, üretim kapasitesi yüksek işletmelere yerleştirildi. Tankların 10'u 300, 4'ü ise 500 litre kapasiteye sahip.

GÜNDE 6,5 TON SÜT SOĞUTULUYOR

Kooperatif bünyesinde günlük 6,5 ton süt, soğutma tanklarında muhafaza ediliyor. Sütün üretildiği yerde soğutulması sayesinde toplama araçlarının işletmelere günde iki kez gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Böylece hem nakliye ve toplama maliyetleri azalıyor hem de üreticinin zamanı daha verimli kullanılıyor.

'SÜTÜN KALİTESİ KORUNUYOR'

Çavuşlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İdris Kara, soğuk zincirin süt kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Hayvanlar günde iki kez sağılıyor. Süt ne kadar dışarıda kalırsa kalitesi o kadar düşer. Bu nedenle bir an önce soğutucuya ulaşması gerekiyor. Yerinde soğutma sayesinde günde iki kez süt toplamak zorunda kalmıyoruz. Sıcakta bekleyen sütte bakteri oluşumu artarken soğuk ortamda muhafaza edildiğinde kaliteli süt elde ediliyor' dedi. Uygulamanın hem süt kalitesine hem de üretime katkı sağladığını ifade eden Kara, 'Bu sayede üretici de kazançlı çıkıyor. Büyükşehir Belediyemizin bu destekleri bizi çok memnun ediyor. 14 adet soğutma tankını yüzde 50 hibeli olarak aldık. Toplama maliyetini düşürüp kaliteyi artırdık' diye konuştu.

ÜRETİCİNİN SOSYAL HAYATINI DA KOLAYLAŞTIRDI

Soğutma tankları, üreticilerin sütü belirli bir saatte teslim etme zorunluluğunu da azalttı. Sağılan sütün güvenli şekilde tanklarda bekletilebilmesi, üreticilerin günlük işlerini daha rahat planlamasına imkân sağladı. Kara, projenin üreticilerin sosyal hayatına da katkı sunduğunu belirterek, 'Bir doğa olayı, düğün ya da cenaze olduğunda bile üretici hayvanlarıyla ilgilenmek zorunda kalıyor. Sütün bekletilmeden toplanması gerekiyordu. Bu soğutma yöntemi sayesinde süt güvenli şekilde muhafaza edilebildiği için ertesi gün de toplanabiliyor. Böylece üreticinin hayatındaki önemli bir kaygıyı ortadan kaldırıyoruz. Bizim için çok önemli bir proje' ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJA DÖNÜŞTÜ'

Süt üreticisi Gülfide Özcan ise soğutma tanklarının kendileri için önemli bir kolaylık sağladığını söyledi. Özcan, 'Süt sağımı bizim için sabah akşam zor oluyordu. Soğutma tankı çok iyi oldu. Eşim şehir dışında çalışıyor, çoğu zaman benim de işlerim olabiliyor. Bu nedenle bizim için zamandan tasarruf sağlayan bir proje oldu. Bu şekilde sütü zayi etmemiş oluyoruz. Bizim için çok büyük bir avantaja dönüştü' dedi. Özcan, sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz' diye konuştu.