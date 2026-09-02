İzmir Bornova Belediyesi, yerel üretimi ve kadın emeğini desteklemek amacıyla 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 12.00'de Yakaköy Köy Meydanı'nda dev bir 'Reçel Şenliği' düzenliyor.

İZMİR (İGFA) - Şenlik öncesi YouTube kanalından canlı yayınlanan programda konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadın üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak tüm İzmirlileri bu tatlı coşkuya davet etti.

En lezzetli reçel yarışması, atölyeler, konserler ve çocuklar için eğlenceli aktivitelerin yer alacağı festival için kentin birçok noktasından ücretsiz servisler kaldırılacak.

Bornova Belediyesi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı İ. Uğur Toprak'ın üstlendiği 'Reçelin Yolculuğu' özel programında, geleneksel üretimin adımları ve reçelin sağlıkla olan ilişkisi masaya yatırıldı.

Üretici Esra Türkön'ün evinin bahçesinden gerçekleştirilen ve Aynur Akarsu'nun canlı olarak geleneksel reçel kaynattığı programda, vatandaşlar Reçel Şenliği'ne davet edildi.

'BORNOVA'DA KADIN EMEĞİ VE YEREL ÜRETİM ÖNCELİĞİMİZ'

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel kalkınmanın kadınların ekonomik özgürlüğüyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, 'Bornova'mızın köylerinde ve mahallelerinde toprağın bereketini işleyen, geleneksel lezzetlerimizi geleceğe taşıyan kadın üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bornova'da yerel üretimi artırmak ve kadın emeğini hak ettiği noktaya taşımak en büyük önceliğimizdir. 6 Eylül'de Yakaköy'de düzenleyeceğimiz Reçel Şenliği, sadece bir festival değil; emeğin, doğallığın ve dayanışmanın bir kutlaması olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu tatlı coşkuya ortak olmaya davet ediyorum' dedi.

UZMANLAR REÇELİN YOLCULUĞUNU VE SAĞLIĞI KONUŞTU

Canlı yayına katılan uzman konuklar, temiz üretimden beslenmeye kadar geniş bir yelpazede görüşlerini paylaştı:

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı, 'Güvenilir ürün, tarlada temiz bitkisel üretimle başlar. Doğru tarım uygulamalarıyla yetiştirilen meyvelerin titizlikle işlenmesi, reçelin sağlıklı yolculuğunun en önemli adımıdır.' derken, Diyetisyen Dicle Dilan Salman, reçelin, doğru porsiyonlandığında ve doğal meyvelerle geleneksel yöntemlerle yapıldığında beslenmede enerji veren keyifli bir alternatif olduğunu söyledi. Reçel Üreticisi Esra Türkön ise 'Bizler ninelerimizden gördüğümüz geleneksel reçel üretimini, meyvenin kendi hikayesiyle harmanlayarak sürdürüyoruz. Bahçemizden sofralara uzanan bu süreç bizim için bir gurur.' İfadelerini kullandı.