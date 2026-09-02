Bursa Nilüfer'in tarihi ve doğal mirasını kültür sanatla buluşturan Mysia Festivali, 4-6 Eylül tarihleri arasında Gölyazı, Üçpınar ve Fadıllı mahallelerinde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek festival; doğa yürüyüşleri, paneller, yaratıcı atölyeler ve açık hava konserleriyle katılımcılara dolu dolu bir program sunacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'in köklü geçmişini ve zengin doğal dokusunu kültür sanat etkinlikleriyle görünür kılmayı hedefleyen Mysia Festivali, bu yıl ilk kez Bursalılarla buluşuyor. 4-5-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, Gölyazı'dan Fadıllı'ya uzanan geniş bir kültür ve doğa rotasında gerçekleştirilecek.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mysia Yolları ve Müzikist ortaklığıyla hayata geçirilen festival; katılımcılarına doğa yürüyüşlerinden kültürel miras odaklı panellere, çocuk ve yetişkin atölyelerinden konserlere kadar çok yönlü bir deneyim alanı açıyor.

Nilüfer'in sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerin korunarak geleceğe aktarılmasının önemine değinen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, festivalin bölgenin kimliği açısından kıymetli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Şadi Özdemir; 'Mysia Yolları; doğanın, tarihin ve yerel hafızanın iç içe geçtiği çok değerli bir mirasımız. Bu mirası sanatla, bilimsel tartışmalarla ve komşularımızın dayanışmasıyla canlı tutmak istiyoruz. Gölyazı'dan Fadıllı'ya uzanan bu rotada doğayı dinlemek, üretmek ve ortak bir ritimde buluşmak üzere tüm hemşehrilerimizi Mysia Festivali'ne bekliyoruz' dedi.

İLK GÜN GÖLYAZI'DA TİYATRO İLE AÇILIYOR

Festivalin açılışı, 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Gölyazı Kültürevi'nde (Gölyazı Panteleimon Kilisesi) yapılacak. Tarihi mekanın atmosferinde sahnelenecek olan tek kişilik müzikli biyografik oyun 'Amalia', sanatseverlere keyifli bir akşam sunacak.

ÜÇPINAR'DA YÜRÜYÜŞ, PANELLER VE AÇIK HAVA KONSERLERİ

Festivalin ikinci günü olan 5 Eylül Cumartesi günü program Üçpınar Mahallesi'nde sürecek. Gün, saat 09.00'da Kadriye'den Üçpınar'a uzanan Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüşün ardından saat 12.00'da köy kahvesinde mola verilecek; saat 13.00'te ise Ebru Baştürk Serçe yürütücülüğünde 'Bugünün Mysia Yolları' atölyesi gerçekleştirilecek.

Öğleden sonraki programlarda ise bölgenin kültürel mirası uzman isimlerle masaya yatırılacak. Saat 15.00'te Onur Kahvecioğlu, Doğa Tamer ve Emre Genek'in katılımıyla 'Kültürel Mirası Yeniden Düşünmek' paneli; saat 16.00'da ise Deniz Gündoğan İbrişim ve Ece Zeren Aydınoğlu'nun yer alacağı 'Mysia'nın Yollarında; Geçmiş, Şimdi ve Ortak Gelecek' başlıklı oturum düzenlenecek. Panallerin ardından 17.20'de Hilal Dinçer, 18.00'de Ajem ve 18.40'ta Ahmet Ali Arslan şarkılarıyla Üçpınar'da sahne alacak.

FİNAL GÜNÜ FADILLI'DA

Mysia Festivali'nin kapanışı ise Fadıllı'da yapılacak. Saat 12.00'de başlayacak alanda; Gamze Karataş ve Düven ile 'Festival Maskesi Atölyesi', Yer Community ile 'Ben'in İzleri Atölyesi', Ömer Yılmaz ile 'Origami Atölyesi', TEMA Vakfı ve Nurten Ümit iş birliğiyle 'Ağaç Kardeşliği Atölyesi' ile Fulya Özkan ile 'Swing Dans Atölyesi' yer alacak. Doğa yürüyüşü tutkunları için ayrıca saat 14.30'da Ayvaköy-Fadıllı rotasında yürüyüş düzenlenecek.

Program kapsamında saat 15.30'da Erdem Güreler Trio sahne alacak. Selin Çıngır ve Melis Karaduman konserlerinin ardından saat 18.20'de Seyyah grubunun performanslarıyla Mysia Festivali sona erecek.

ETKİNLİKLERE KATILIM ÜCRETSİZ

Gölyazı, Üçpınar ve Fadıllı'yı tek bir kültür rotasında buluşturan festival kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılımcı kontenjanı bulunan atölyeler için festivalin dijital kayıt kanalları üzerinden ön başvuru yapması gerekiyor.