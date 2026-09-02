İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılının ilk 8 ayında kentin 30 ilçesinde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini sürdürdü. Sağlık eğitimlerinden ağız ve diş sağlığı kontrollerine, ebeveyn rehberliğinden psikolojik danışmanlığa uzanan çalışmalarla binlerce yurttaşa ulaşıldı.

İZMİR (İGFA) - Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası, hastalıkların tedavisinin yanı sıra sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin artırılmasının önemine dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu anlayışla koruyucu sağlık hizmetlerini kentin dört bir yanına yayarak farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar; sağlık eğitimlerinden erken çocukluk dönemine, ileri yaştan kadın ve üreme sağlığına, psikolojik destekten aktif yaşama kadar geniş bir alanı kapsıyor.

13 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE SAĞLIK EĞİTİMİ

Yılın ilk sekiz ayında 30 ilçede düzenlenen koruyucu sağlık, aktif yaşam, ağız ve diş sağlığı, ilk yardım, tek sağlık ve ruh sağlığı eğitimlerine 13 binin üzerinde yurttaş katıldı.

Ağız ve diş sağlığı konusunda 21 ilçede gerçekleştirilen kontrollerden yaklaşık 3 bin kişi yararlanırken, iki merkezde sürdürülen Üçüncü Yaş Üniversitesi kapsamında 61 eğitim oturumu düzenlendi. İleri yaş saha eğitimleriyle de 3 binin üzerinde yurttaşa ulaşıldı.

Erken çocukluk dönemine yönelik İzmir95 Projesi kapsamında ebeveyn ve çocukların gelişimini destekleyen çalışmalar sürdürüldü.

0-12 Ay Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği hizmetinden 3 bin 245 kişi yararlandı. 13-36 ay arasındaki çocuk ve ailelere yönelik merkez ve ev temelli çalışmalarda ise 200'ün üzerinde kişiye ulaşıldı.

Temel Mesajlar Atölyesi'nden 1308, Emzirme Danışmanlığı hizmetinden 705 kişi yararlandı. Ana ve çocuk sağlığı konusunda 22 seminer düzenlenirken, proje kapsamında 134 saha çalışması gerçekleştirildi.

İZSEM'LERLE HİZMET AĞI GENİŞLEDİ

İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezlerinin (İZSEM) sayısı 2026 yılında beşe yükseldi. Küçükçiğli, Nergiz, Alsancak, Konak ve Yurtoğlu İZSEM'lerinde psikolojik danışmanlık, beslenme ve diyet danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı, fizyoterapi ve aktif yaşam programları ücretsiz sunuluyor.

Böylece yurttaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını günlük hayatlarına dahil edebilmesi hedefleniyor.