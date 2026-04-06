Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sahada harcadıkları yoğun mesai ile ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve etkin müdahalelerde bulunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında yolların daha güvenli ve ulaşımın daha konforlu olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Günün erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan ekipler, gece saatlerine kadar süren mesaiyle yolların bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.

Yaya ve araç trafiğinin daha sağlıklı işlemesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde birçok noktada iyileştirme faaliyetleri hayata geçiriliyor.

Büyükşehir ekipleri, sahadaki koordineli çalışmalarıyla birlikte hem ulaşım güvenliğini artırıyor hem de kent estetiğine katkı sunuyor.

GÜNLÜK YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN DOKUNUŞLAR

Özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda yapılan düzenlemeler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda; tretuvar imalatı ve onarımı, bordür yenileme ve tamiratları, parke düzenlemeleri ile asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ayrıca standart dışı kasisler kaldırılırken, otopark alanlarında iyileştirmeler yapılıyor, kanal ve altyapı temizlikleriyle yol güvenliği artırılıyor.

Ekiplerin planlı ve programlı şekilde yürüttüğü çalışmalar sayesinde hem yaya hem de araç ulaşımı daha güvenli hale getirilirken, kent genelinde daha estetik ve düzenli bir görünüm sağlanıyor.